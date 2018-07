Pronostici del 2 luglio 2018 con Brasile-Messico e Belgio-Giappone

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata al terzo giorno degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 e i massimi campionati scandinavi

Anche la giornata di lunedì 2 luglio pone al centro dell’attenzione gli ottavi di finale del Mondiale 2018. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio Brasile-Messico e Belgio-Giappone, le due partite del giorno, unitamente atre incontri relativi ai campionati scandinavi.

Brasile-Messico 1 (ore 16)

Match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. La Nazionale verde-oro ha vinto il Girone E grazie al pareggio contro la Svizzera all’esordio e alle vittorie contro Costa Rica e Serbia. Il Messico, invece, ha passato il turno nel Gruppo F grazie ai successi contro Germania e Corea e alla contemporanea debacle della Germania nel giorno della sua sconfitta con la Svezia.

Belgio-Giappone 1 (ore 20)

Ottavi di finale dei Mondiali 2018. Il Belgio ha vinto il Girone G a punteggio pieno e con una media di tre goal a partita. Il Giappone ha chiuso nel proprio gruppo alla pari con la Colombia, ma ha passato il turo perchè in una situazione di estrema parità ha prevalso il minor numero di cartellini gialli.

Lillestrom-Stromgodset over 2,5 (ore 18)

Gara valida per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Lillestrom proviene dal pareggio ottenuto in casa dell’Haugesund e in classifica è tredicesimo con 13 punti. Tre lunghezze in più per lo Stromgodset, undicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Ranheim.

Eskilstuna-Orgryte gol (ore 19)

Incontro valevole per la quindicesima giornata della seconda divisione svedese. L’Eskilstuna proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Osters e in classifica è quinto con 26 punti. Due lunghezze in meno per l’Orgryte, sesto e reduce dlla sconfitta rimediata in casa dallo Jonkopings.

Hafnarfjordur-Stiarnan gol (ore 22)

Si gioca Hafnarfjordur-Stiarnan per l’undicesima giornata del massimo campionato scandinavo. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Akranes e in classifica è quinto con 16 punti. Tre lunghezze in più per lo Stiarnan, secondo e reduce dalla vittoria ottenuta in casa del Thor Akureyri.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 2 luglio 2018

Brasile-Messico 1 (1,50)

Belgio-Giappone 1 (1,40)

Lillestrom-Stromgodset over 2,5 (1,70)

Eskilstuna-Orgryte gol (1,75)

Hafnarfjordur-Stiarnan gol (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 97 euro