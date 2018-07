Mondiali 2018, Belgio – Giappone: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 2 luglio alle ore 20. Per i quotisti netta preferenza per il Belgio



Lunedì 2 luglio alle ore 20 si gioca Belgio – Giappone, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. Il Belgio ha vinto il Girone G a punteggio pieno e con una media di tre goal a partita. Il Giappone ha chiuso nel proprio gruppo alla pari con la Colombia, ma ha passato il turo perchè in una situazione di estrema parità ha prevalso il minor numero di cartellini gialli.

Mondiali 2018, Belgio – Giappone: pronostico e quote scommesse

Nettissima preferenza per la Nazionale verde-oro. L’1 del Belgio è dato da Eurobet e da Sisal a 1,40 e da Sisal a 1,47. Il 2 del Giappone è offerto da tutti a 9,00 e da Sisal a 8,00; il pareggio vale 4,60 per Eurobet e 4,50 per Sisal.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,07 per l’1/X, a 3,05 per l’X/2 e a 1,21 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,06 per l’1/X, a 3,00 per l’X2 e, e a 1,21 per l’1/2.

I quotisti non si sbilanciano sul fatto se sarà una goleada opppure no. Eurobet e Sisal offrono l’Under 2,5 e l’Over 2,5 a 1,87.

I quotisti si sbilanciano invece sul fatto che pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il Gol vale 2,15 per Eurobet e 2,17 per Sisal; il No Gol 1,65 per Eurobet e 1.61 per Sisal.

Per Eurobet il risultato più esatto è doppio: l’1-0 e il 2-0 sono infatti offerti a 5,50. Sono seguiti dall’1-1, dato a 8,00. Per Sisal è il 2-0 (a 6,00), seguito all’1-0 (5,70) e dall’1-1 (a 8,40)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 5,25 per Eurobet e a 5,80 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.