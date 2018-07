Spagna – Russia, così in campo: le formazioni

MOSCA – Tutto pronto per Spagna – Russia, match da seguire live a partire dalle ore 16. I due commissari tecnici hanno scelto gli undici che scenderanno in campo. Partiamo dalla Spagna che nel suo 4-2-3-1 della vigilia preferisce Nacho a Carajal in difesa; a centrocampo ci sarà Koke e non Thiago; dietro Diego Costa unica punta Silva, Isco e Asensio, quest’ultimo preferito a Iniesta. Risponde la Russia con il 5-3-2 e non il modulo speculare all’avversario. Dunque i centrali saranno Kutepov, Ignashevich con Kudriashov. A centrocampo la novità è Kuziaev mentre in avanti Golovin in posizione più avanzata affiancherà Dzyuba. Il match sarà diretto dall’olandese Sander Van Roekel che sarà coadiuvato da Erwin Zeinstra sempre olandese quindi quarto ufficiale il francese Danny Makkelie.

Spagna – Russia, le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. A disposizione: Carvajal, Iniesta, Saul, Rodrigo M., Thiago, Lucas V., Odriozola, Arrizabalaga, Azpilicueta, Monreal, Aspas Iago, Reina. Allenatore: Hierro

RUSSIA (5-3-2): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Zhirkov; Kuziaev, Zobnin, Samedov; Golovin, Dzyuba. A disposizione: Semenov, Cheryshev, Gazinskii, Dragoev, Smolov, Lunev, Granat, Al Miranchuk, Un Miranchuk, Gabulov, Erokhin, Smolnikov. Allenatore: Cercesov.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA DALLE ORE 16