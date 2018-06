Spagna – Russia: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Spagna – Russia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale, fischio d’inizio alle ore 16

MOSCA – Domenica 1 luglio alle ore 16 si giocherà Spagna – Russia, terzo ottavo di finale di un Mondiale che si fa sempre più incerto e spettacolare. Da una parte ci sono le Furie Rosse che hanno chiuso il Gruppo B al primo posto ma con molta fatica: pareggio all’esordio contro il Portogallo, vittoria sofferta contro l’Iran e pareggio nel finale contro il Marocco per la Nazionale spagnola che ha chiuso in prima posizione grazie al miglior attacco rispetto al Portogallo. Dall’altra parte, invece, ci sono i padroni di casa che hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo A: successi larghi contro Arabia Saudita ed Egitto mentre nell’ultima sfida del raggruppamento è arrivata la sconfitta per 3-0 contro l’Uruguay. Chi passa incontrerà la vincente tra Croazia e Danimarca.

Cronaca minuto per minuto Domenica dalle ore 15.15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la diretta.

QUI SPAGNA – Le Furie Rosse dovrebbero scendere in campo, in quel di Mosca, col 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, pacchetto arretrato formato da Sergio Ramos e Piqué al centro della difesa mentre sulle corsie esterne spazio a Jordi Alba e Carvajal. A centrocampo Sergio Busquets e Thiago Alcantara in cabina di regia mentre a supporto di Diego Costa giocherà il trio formato da Isco, Iniesta e Silva.

QUI RUSSIA – Pochi dubbi anche nei padroni di casa che affronteranno gli iberici con un modulo speculare. 4-2-3-1 con Akinfeev in porta, pacchetto difensivo formato da Fernandes e Zhirkov sulle corsie mentre nel mezzo spazio a Kutepov e Ignashevich. A centrocampo Zobnin e Gazinskiy in regia mentre in attacco Samedov, Golovin e Cheryshev a supporto dell’unica punta Dzyuba.

Dove vederla in TV e in streaming

Spagna – Russia sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago; Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa. Allenatore: Hierro

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba. Allenatore: Cercesov

STADIO: Luzhniki