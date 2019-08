I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati all’andata dell’ultimo turno preliminare di Champions League e alla Championship

Mercoledì 21 agosto si giocano le gare di andata delle finali delle qualificazioni alla fase a gironi della Champions League, che prenderanno il via a metà settembre. I pronostici di oggi riguardano tre incontri relativi a questo penultimo turno preliminare della massima competizione europea. Si gioca anche in Championship. Complessivamente siamo andat ad analizzare cinque partite. Nel dettaglio le scommesse del giorno.

Dinamo Zagabria – Rosenborg 1 (ore 21)

I croati della Dinamo Zagabria, che sulla carta partono favoriti, sono arrivati fin qui dopo aver eliminato Saburtalo Tbilisi e Ferencvaros. I norvegesi del Rosemborg hanno avuto la meglio su Bate Borisov e Maribor.

Olympiakos – Krasnodar 1 (ore 21)

I greci del’Olympiakos, che sulla carta partono favoriti, sono arrivati qui dopo aver eliminato Plzen e Basaksehir. I russi dello Krasnodar hanno battuto il Porto.

Young Boys – Stella Rossa 1 (ore 21)

Gli svizzeri dello Young Boys, che sulla carta partono favoriti, entrano ora nella competizione. I erbi della Stella Rossa, invece, hanno già, affrontato tre turni preliminari, eliminando Suduva. Hjk e Copenaghen.

Fulham – Millwall over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la quarta giornata del campionato cadetto inglese. Il Birmingham proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Huddersfield e in classifica ha 6 punti. Stesse lunghezze per il Millwall, reduce dalla vittoria casaliga contro lo Sheffield.

West Bromwich – Reading 1 over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la quarta giornata del campionato cadetto inglese. Il Middlesbrough proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Luton e in classifica ha 7 punti. Quattro lunghezze in meno per il Readimg, reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Cardiff.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 29 agosto 2019

Dinamo Zagabria – Rosenborg 1 (1,57)

Olympiakos – Krasnodar 1 (2,00)

Young Boys – Stella Rossa 1 (1,75)

Fulham – Millwall ovr 2,5 (1,70)

West Bromwich – Reading 1 over 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 163 euro