I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 21 febbraio sono dedicate agli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga e La Liga spagnola

Venerdì 21 febbraio si giocano gli anticipi della venticinquesima giornata di Serie A e di Serie B. Anticipi anche in Ligue 1, Bundesliga e La Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Nizza – Brest 1 (ore 19)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 0-2 in trasferta sul campo del Tolosa e in classifica sono noni con 36 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, tredicesimi e reduci dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Saint Etienne.

Metz – Lione 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dal pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Nantes e in classifica sono quindicesimi con 28 punti. Sei lunghezze in più per gli ospiti, undicesimi e reduci dal pari interno per 1-1 contro lo Strasburgo.

Bayern Monaco – Padeborn over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga. Il Bayern è in terta alla classifica con 45 punti, a +1 dal Lipsia e, nell’ultimo turno disputato, ha vinto per 1-4 sul campo del Colonia. Il Padeborn, che attualmente occupa l’ultima posizione a quota 16, nell’ultimo incontro ha perso in casa per 1-2 contro l’Hertha.

Brescia – Napoli 2 (ore 20.45)

Anticipo della venticinquesima giornata di Serie A Il Brescia proviene dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus e in classifica é prnultimo con 16 punti. A quota 33 il Napoli, nono e reduce dalla vittoria per 0-1 sul campo del Cagliari.

Cosenza – Frosinone 2 (ore 21)

Anticipo della venticinquesima giornata di Serie B. Il Cosenza proviene dalla vittoria per 0-3 sul campo del Livorno e in classifica terzultimo con 23 punti. lung Diciasette lunghezze in più per il Frosinone, terzo e reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Perugia.

Betis – Maiorca 1 (ore 20)

Gara valida per la venticinquesima giornata de La Liga. Il Betis proviene dal pareggio per 0-0 sul campo del Leganes e in classifica é dodicesimo con 29 punti. Otto lunghezze in meno per il Maiorca, undicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l’Alaves.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 febbraio 2020

Nizza – Brest 1 (1,55)

Metz – Lione 2 (1,88)

Bayern Monaco – Padeborn over 2,5 (1,15)

Brescia – Napoli 2 (1,55)

Cosenza – Frosinone 2 (2,55)

Betis – Maiorca 1 (1,50)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 199 euro