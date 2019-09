I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla quarta giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi, domenica 22 settembre si gioca la quarta giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Sassuolo-Spal over 2,5 (ore 12.30)

La squadra di Semplici proviene dalla vittoria contro la Lazio, quella di De Zerbi deve dimenticare la sconfitta per 4-2 rimediata all’Olimpico contro la Roma

Sampdoria-Torino over 2,5 (ore 15)

In cerca dei primi punti stagionali la Sampdoria, che a Marassi attende il Torino, reduce dal passo falso interno contro il Lecce: I granata hanno sei punti; i blucerchiati finora hanno incassato nove reti.

Lecce-Napoli 2 (ore 15)

Il Lecce, fresco della vittoria in trasferta sul campo del Torino, ospita il Napoli, caricato dalla vittoria contro la Sampdoria e, soprattutto, da quella in Champions contro il Liverpool.

Bologna-Roma over 2,5 (1,80)

Il sorprendente Bologna, a quota sette, ospita la Roma, che in classifica ha due lunghezze in meno ed reduce dalla vittoria in Europa League contro il Basaksehir.

Atalanta-Fiorentina 1 (ore 18)

La Fiorentina, dopo aver ritrovato il morale grazie al pareggio contro la Juventus di una settimana fa, sfida l’Atalanta, che deve archiviare al più presto la batosta di Zagabria.

Lazio-Parma 1 (ore 20.45)

Chiude il programma della quarta giornata Lazio – Parma: di fronte due squadre che provengono entrambe da una sconfitta, rispettivamente contro Spal e Cagliari.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 settembre 2019

Sassuolo-Spal over 2,5 (1,75)

Sampdoria-Torino over 2,5 (1,62)

Lecce-Napoli 2 (1,35)

Bologna-Roma over 2,5 (1,80)

Atalanta-Fiorentina 1 (2,00)

Lazio-Parma 1 (1,32)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 182 euro