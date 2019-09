Questa sera in programma Cagliari – Genoa e Frosinone – Venezia. Si gioca anche nei principali campionati europei

Venerdì 20 settembre con il calcio italiano in primo piano grazie ai due anticipi di Serie A e B che aprono così la 4° giornata. Da una parte si gioca Cagliari – Genoa, dall’altra c’è Frosinone – Venezia. I due incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Giornata di anticipi anche nei principali campionati europei mentre si sono già disputati alcuni incontri in Sud America. Prima dunque di vedere nel dettaglio i principali risultati aggiornati in tempo reale di oggi vediamo chi ha già giocato. Partiamo dalla Copa Sudamericana con il successo per 2-1 in casa del Colon contro l’Atltico-MG. In Paraguay colpo esterno del Sol De America in casa dell’Atyra mentre in Uruguay vince in trasferta per 1-0 il Nacional sul Wanderers. Stesso risultato per il Saprissa sullo Zeledon per il campionato in Costarica.

