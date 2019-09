Sassuolo – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

REGGIO EMILIA – Domenica 22 settembre alle ore 12.30 andrà in scena Sassuolo – SPAL, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che, nell’ultimo turno, hanno perso in casa della Roma. Dall’altra parte, invece, ci sono gli estensi che, dopo aver perso contro Atalanta e Bologna, hanno ottenuto la prima vittoria battendo la Lazio. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SASSUOLO-SPAL IN DIRETTA Domenica 22 settembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Marlon e Peluso sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Duncan e Locatelli mezze ali mentre in attacco tridente composto da Berardi, Caputo e Defrel.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionel, Vicari e Tomovic. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Murgia e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Reca e D’Alessandro. In attacco tandem offensivo composto da Di Francesco e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – SPAL, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da DAZN su ogni dispositivo munito di una connessione a internet e dell’app della piattaforma di streaming, ma proprio a partire da questa settimana verrà inaugurato anche il canale Sky 209 DAZN1 per chi avrà attivato l’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Sassuolo – SPAL

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Defrel. Allenatore: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Semplici

STADIO: Mapei Stadium