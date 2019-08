I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì sono dedicati agli anticipi di Serie B, Bundesliga, Liga spagnola e Ligue 2

Venerdì 23 agosto prendono il via il nuovo campionato di Serie B, con l’anticipo che contrappone Pisa e Benevento. Anticipi anche in Bundesliga, Premier League e Liga spagnola. Si gioca anche in Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Colonia – Dortmund 2 (ore 20.30)

Sfida valida per la seconda giornata del massimo campionato tedesco. Nella gara di esordio il Colonia ha perso in trasferta sul Campo del Wolfsburg mentre il Borussia Dortmund, che sulla carta parte nettamente favorito, ha vinto 5-1 in casa contro l’Augusta.

Aston Villa – Everton over 2,5 (1,70)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato inglese. L’Aston Villa proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Bournemouth e in classifica è ancora fermo a quota zero. Quattro lunghezze per l’Everton, reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Watford.

Pisa – Benevento over 2,5 (ore 20.30)

Gara di esordio del nuovo campionato cadetto. Di fronte il Pisa, che domenica scorsa è stato eliminato dalla Coppa Italia dopo aver perso 3-0 in casa contro il Bologna, e il Benevento, che ha cominciato la stagione perdendo in casa contro il Monza nel primo turno di Coppa Italia.

Granada – Siviglia 2 (ore 20)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato spagnolo. Nella partita di esordio il Granada ha pareggiato 4-4 in trasferta sul campo del Villareal mentre il Siviglia ha perso in casa dell’Espanyol.

Levante – Villareal over 2,5 (ore 22)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato spagnolo. Nella partita di esordio il Levante ha perso di misura in trasferta sul campo dell’Alaves mentre il Villareal ha pareggiato 4-4 in casa contro il Granada.

Le Mans – Lorient over 2,5 (ore 20)

Match valido per la quinta giornata del campionato cadetto francese. Il Le Mans proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nancy e in classifica è ancora fermo a quota zero. Il Lorient, in testa alla classifica con 10 punti, proviene dalla vittoria casalinga di misura contro il Sochaux.

