Pronostici del 24 ottobre 2020: anticipi di Serie A e Serie B

I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della 5° giornata di Serie A e alla 5° giornata di Serie B

Sabato 24 ottobre si giocano gli anticipi della quinta giornata di Serie A e la quinta giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Atalanta – Sampdoria 1 (ore 15)

Gara valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021. La formazione nerazzurra viene dall’ottima vittoria esterna contro il Midtjylland, in Champions League, mentre in campionato gli orobici sono reduci dalla larga sconfitta di Napoli. La Dea occupa la terza posizione in classifica con 9 punti. La Sampdoria viene dall’ottimo successo casalingo contro la Lazio ed in classifica occupa il nono posto, insieme al Benevento con 6 punti.

Genoa – Inter 2 (ore 18)

Anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. La compagine ligure viene dal buon pareggio esterno contro il Verona ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 4 punti ed una partita da recuperare. I nerazzurri vengono dal pareggio contro il Borussia M’Gladbach, in Champions League, mentre in campionato sono reduci dalla sconfitta con il Milan. La squadra di Conte occupa il sesto posto in classifica, insieme a Verona e Roma, a quota 7 punti.

Lazio – Bologna 1 (ore 20.45)

Gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La formazione capitolina viene dalla grande vittoria contro il Borussia Dortmund, in Champions League, mentre in campionato è reduce dalla rovinosa sconfitta contro la Sampdoria. La squadra di Inzaghi occupa l’undicesima posizione in classifica con 4 punti. La compagine emiliana viene dalla clamorosa sconfitta subita in rimonta dal Sassuolo ed in classifica occupa il sedicesimo posto con 3 punti. L’incontro dell’Olimpico verrà diretto dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Salernitana – Ascoli 1 (ore 14)

Incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa nello scorso turno hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro il Vicenza, con il risultato di 1-1 e ora occupano il terzo posto in classifica. La squadra ospite nello scorso turno ha vinto in casa contro la Reggiana, con il risultato di 2-1 e ha quattro punti.

Spal – Vicenza 1 (ore 14)

Incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitti per 2-1 e in classifica sono undicesimi con 3 punti. A quota 2 il Vicenza, penultimo e reduce dal pareggio casalingo contro la Salernitana.

Pescara- Frosinone under 2,5 (ore 18)

Match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa hanno cominciato in modo pessimo questa stagione: il Delfino viene da tre sconfitte di fila, di cui l’ultima rovinosa in casa del Venezia, ed in classifica occupa l’ultima posizione con un solo punto. I ciociari sono reduci dal pareggio casalingo contro la Virtus Entella ed in classifica occupano la quarta posizione, insieme a Venezia e Chievo, a quota 7 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 ottobre 2020

Atalanta – Sampdoria 1 (1,43)

Genoa – Inter 2 (1,42)

Lazio – Bologna 1 (1,70)

Salernitana – Ascoli 1 (2,05)

Spal – Vicenza 1 (2,10)

Pescara- Frosinone under 2,5 (1,68)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 250 euro