Elenco delle partite previste per oggi sabato 24 ottobre 2020: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier League e Bundesliga

BARCELLONA – É un sabato ricchissimo di match quello che ci attende a cominciare dalla Serie A con tre sfide in programma: alle ore 15 Atalanta-Sampdoria con i nerazzurri che vengono dalla vittoria esterna contro il Midtjylland in Champions League mentre la Doria è reduce da due successi di fila in campionato. Alle ore 18 Genoa-Inter con il Grifone che viene dal pareggio esterno di Verona mentre i nerazzurri sono reduci dal pareggio contro il Gladbach in Champions League. Alle ore 20.45 Lazio-Bologna con i capitolini che sono reduci dalla grande vittoria, in Champions League, contro il Borussia Dortmund mentre gli emiliani vengono dalla clamorosa sconfitta subita in rimonta dal Sassuolo.

In campo anche la Serie B con la gran parte delle sfide valevoli per la quinta giornata: alle ore 14 si giocheranno Monza-Chievo, Pordenone-Reggina, SPAL-Vicenza, Salernitana-Ascoli ed Entella-Venezia mentre alle ore 16 andrà in scena Pescara-Frosinone. In Liga c’è il Clasico Barcellona-Real Madrid con i catalani che sono reduci dal netto successo casalingo, in Champions League, contro il Ferencvarosi mentre i castigliani hanno perso clamorosamente contro lo Shakhtar. In campo anche Siviglia e Atletico Madrid che giocheranno tra le mura amiche contro Eibar e Real Betis.

In Premier League spicca Manchester United-Chelsea mentre Liverpool e Manchester City giocheranno, rispettivamente, contro West Ham e Sheffield United. In Bundesliga impegni casalinghi per Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia che giocheranno, rispettivamente, contro Francoforte, Schalke 04 ed Herta Berlino. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G

18:00 Serbia - Kazakhstan



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

16:40 Al Ettifaq - Al Ain

18:55 Al Fateh - Al Ittihad



Armenia > Premier League 2020/2021

Pyunik FC - FC Noah



Australia > NPL Queensland 2020

10:30 Brisbane Strikers - Redlands United



11:00



Eastern Suburbs - Gold Coast Knights

Lions FC - Brisbane City FC



Australia > NPL Northern NSW 2020 Finals > Major semifinali

08:00 Edgeworth FC - Broadmeadow Magic



Australia > NPL South Australia 2020

06:00 Croydon Kings SC - Campbelltown City SC



06:30



Cumberland United - Adelaide Comets

Adelaide City FC - MetroStars SC

Modbury Jets SC - Adelaide United (Y)



Australia > NPL Tasmania 2020

05:00 South Hobart FC - Riverside Olympic

05:30 Glenorchy Knights - Devonport City



07:30



Clarence Zebras - Launceston City FC

Kingborough Lions United - Olympia FC Warriors



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst

14:00 SVG Reichenau - SC Imst



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst



16:00



Dornbirner SV - SC Röthis

FC Rot-Weiß Rankweil - Schwarz-Weiß Bregenz

VfB Hohenems - FC Rotenberg

15:30 FC Lauterach - FC Wolfurt



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

12:00 Gabala FK - Səbail FK

14:00 Keşlə FK - Neftçi PFK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021







Cercle Brugge - Royal Excel Mouscron

AS Eupen - KV Mechelen

20:45 Oud-Heverlee Leuven - Club Brugge KV



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:45 RWDM Brussels FC - Lierse Kempenzonen



Belgio > U18 Elite 2020/2021

13:30 KRC Genk - KV Mechelen

14:00 Cercle Brugge - SV Zulte Waregem

14:15 KVC Westerlo - Sporting Charleroi



14:30



Sint-Truidense VV - Club Brugge KV

KAA Gent - Standard Liège

15:00 Oud-Heverlee Leuven - RSC Anderlecht



Bielorussia > Cempionat 2020

13:30 FK Gorodeya - FK Smolevichy-STI

15:30 BATE Borisov - FK Vitebsk

17:30 Dinamo Minsk - Belshina Bobruisk



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



14:30



Olimpic Sarajevo - Zrinjski Mostar

FK Tuzla City - Široki Brijeg

17:00 Velež Mostar - Željezničar Sarajevo



Brasile > Série A 2020

22:00 Red Bull Bragantino - Goiás



Brasile > Série B 2020

00:15 Brasil de Pelotas - RS - CSA - AL

02:30 Chapecoense - Operário Ferroviário - PR

21:00 CR Brasil - AL - Ponte Preta



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



22:00



Treze - PB - Paysandu - PA

Manaus - AM - Jacuipense - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C

20:00 Globo - RN - Floresta - CE



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F

22:00 Gama - DF - Palmas - TO



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G

20:00 Bangu - RJ - Toledo - PR



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H

21:00 Tubarão - SC - Joinville - SC



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



20:00



Bahia - BA - América - MG

Botafogo - RJ - Athletico Paranaense

Internacional - Vitória - BA



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

16:45 Tsarsko Selo Sofia - Lokomotiv Plovdiv

19:15 Levski Sofia - Cherno More Varna



Cina > Super League 2020 Relegation > Quarti di finale

09:30 Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai



Cina > Super League 2020 Playoffs > Quarti di finale

13:35 Jiāngsū Sūníng - Chongqing Lifan



Cina > League One 2020 Aufstieg

09:00 Changchun Yatai - Meizhou Hakka

13:35 Zheijiang Greentown - Kunshan FC



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1

09:00 Xinjiang Tianshan Leopard FC - Sichuan Jiuniu

13:35 Shenyang Urban - Guizhou Hengfeng



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2

08:30 Suzhou Dongwu - Nei Mongol Zhongyou

12:00 Heilongjiang Lava Spring - Nantong Zhiyun



Cipro > First Division 2020/2021

15:00 Apollon Limassol - Nea Salamina

17:30 Ermis Aradippou - AEK Larnaca



Colombia > Primera B 2020

02:40 Barranquilla FC - Unión Magdalena

21:00 Fortaleza FC - Real San Andrés



22:00



Atlético FC - Deportes Quindío

Valledupar FC Real - Llaneros FC



Corea del Sud > K League 1 2020 Relegation

07:00 FC Seoul - Gangwon FC

09:30 Incheon United - Busan IPark



Corea del Sud > K League 2 2020

06:30 Jeonnam Dragons - Daejeon Hana Citizen



09:00



Jeju United - Suwon FC

Chungnam Asan FC - FC Anyang



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura

22:00 Municipal Grecia - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2020/2021

Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split

15:00 NK Istra 1961 - NK Osijek



Croazia > 2. HNL 2020/2021



15:00



Hajduk Split II - Hrvatski Dragovoljac

NK Kustošija - NK Međimurje

NK Opatija - NK Dugopolje

NK Rudeš - HNK Cibalia

NK Solin - NK Dubrava



Danimarca > Superliga 2020/2021

18:00 Brøndby IF - FC Midtjylland



Danimarca > 1. Division 2020/2021

13:15 Hobro IK - Esbjerg fB

14:00 FC Fredericia - Skive IK

15:00 Vendsyssel FF - HB Køge

16:00 FC Helsingør - Kolding IF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:00 Vanløse IF - Nykøbing FC

13:30 KFUMs BK Roskilde - Hillerød GI



Ecuador > Serie A 2020

02:00 Universidad Catolica - Deportivo Cuenca



21:00



Aucas - Emelec

Macará - Guayaquil City

Barcelona - LDU Quito

Deportivo Cuenca - El Nacional

Universidad Catolica - Independiente del Valle

Mushuc Runa - Técnico Universitario

Orense SC - Olmedo

Delfín SC - Liga de Portoviejo



Estonia > Meistriliiga 2020

12:00 Tulevik Viljandi - JK Tammeka

14:00 Tallinna JK Legion - JK Tallinna Kalev



Finlandia > Ykkönen 2020



13:00



KPV Kokkola - Musan Salama

AC Kajaani - SJK Seinäjoki Akatemia

AC Oulu - MP Mikkeli



16:00



FF Jaro - KTP

Myllykosken Pallo −47 - Ekenäs IF



Francia > Ligue 1 2020/2021

17:00 FC Lorient - Olympique Marseille

21:00 Paris Saint-Germain - Dijon FCO



Francia > Ligue 2 2020/2021

15:00 SM Caen - EA Guingamp



19:00



AJ Auxerre - FC Chambly

Clermont Foot - AC Ajaccio

ESTAC Troyes - Valenciennes FC

Pau FC - Chamois Niortais

Toulouse FC - Rodez AF

Grenoble Foot 38 - AS Nancy

LB Châteauroux - Paris FC

USL Dunkerque - Le Havre AC



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021



16:00



AS Poissy - Sainte-Geneviève-des-Bois

EA Guingamp (CFA) - FC Versailles



18:00



Blois Foot 41 - FC Rouen

SM Caen (CFA) - Stade Plabennec

C'Chartres Football - FC Lorient (CFA)

St-Pryvé St-Hilaire - Vannes OC

US Fleury-Mérogis - Châteaubriant Voltigeurs

US Saint-Malo - US Granvillaise



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021

16:00 SC Schiltigheim - ASM Belfort



17:00



US Lusitanos - RC Lens (CFA)

Paris 13 Atletico - FCSR Haguenau



18:00



AJ Auxerre (CFA) - GFC Ajaccio

AF Bobigny - FC Metz (CFA)

Olympique Saint-Quentin - Entente SSG

Stade Reims (CFA) - AS Beauvais



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021

16:00 Olympique Lyon (CFA) - Andrézieux

17:00 AS Saint-Priest - Louhans-Cuiseaux



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - RC Grasse

Hyères FC - AS Monaco (CFA)

Monts d'Or Azergues Foot - SC Toulon

Jura Sud - FC Martigues

Olympique Marseille (CFA) - Aubagne FC

Marignane Gignac - FC Rumilly



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021



16:00



FC Nantes (CFA) - FC Chamalières

US Colomiers - AS Béziers



18:00



Bourges Foot - Le Puy Foot 43

Angers SCO II - Bourges 18

18:30 Moulins Yzeure Foot - Trélissac FC

19:00 Stade Montois - Vendée Les Herbiers



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021

15:00 USSA Vertou - Stade Rennes



Galles > Premier League 2020/2021







Caernarfon Town - Aberystwyth Town

Bala Town - Cardiff Metropolitan

Cefn Druids - Barry Town United

Penybont FC - Flint Town United

18:15 The New Saints - Haverfordwest County



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Bayern Monaco - Eintracht Francoforte

RB Leipzig - Hertha Berlino

1. FC Union Berlin - Friburgo

Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach

18:30 Borussia Dortmund - Schalke 04



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



Amburgo - Würzburger Kickers

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden

Hansa Rostock - Viktoria Köln

VfB Lübeck - Hallescher FC

1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden

MSV Duisburg - KFC Uerdingen 05



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord

Weiche Flensburg 08 - Altona 93

13:00 1. FC Phönix Lübeck - Holstein Kiel II

14:00 Heider SV - FC Teutonia 05



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd

13:00 VfL Wolfsburg II - Werder Bremen II



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



13:30



BSG Chemie Leipzig - Bischofswerdaer FV

Energie Cottbus - Berliner AK 07

VfB Auerbach - Germania Halberstadt



Germania > Regionalliga West 2020/2021

Wuppertaler SV - SV 19 Straelen



14:00



Alemannia Aachen - SV Bergisch Gladbach 09

Bonner SC - Preußen Münster

Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 08

Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

15:30 Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

16:00 1. FC Köln II - SV Rödinghausen



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

TSV Schott Mainz - SG Sonnenhof Großaspach



14:00



Eintracht Stadtallendorf - Bahlinger SC

FC 08 Homburg - VfR Aalen

Bayern Alzenau - TSV Steinbach Haiger

FC Gießen - 1899 Hoffenheim II

Hessen Kassel - 1. FSV Mainz 05 II

SSV Ulm 1846 - TSG Balingen

SV 07 Elversberg - FC-Astoria Walldorf

14:30 VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021

16:00 SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021

10:30 Chemnitzer FC - Hannover 96

11:00 Hamburger SV - Energie Cottbus

11:30 FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Wolfsburg

12:30 Dynamo Dresden - RB Leipzig

13:00 Werder Bremen - Holstein Kiel

14:00 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021

Bor. Mönchengladbach - VfL Bochum



11:00



Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen

Wuppertaler SV - MSV Duisburg



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



11:00



Bayern München - 1. FSV Mainz 05

1. FC Saarbrücken - FC-Astoria Walldorf

Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

1. FC Heidenheim 1846 - SSV Ulm 1846

Kickers Offenbach - FC Augsburg

12:00 SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart

13:00 Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim

15:00 SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00



FC St. Pauli - Dynamo Dresden

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig

Energie Cottbus - Hannover 96



13:00



VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena

Hallescher FC - 1. FC Union Berlin

14:00 Chemnitzer FC - Hertha Zehlendorf

14:30 FC Viktoria 1889 Berlin - Hamburger SV



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen



11:00



SC Paderborn 07 - FC Schalke 04

1. FC Köln - Wuppertaler SV

13:00 Fortuna Köln - VfL Bochum

14:30 Arminia Bielefeld - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



11:00



TSV 1860 München - SV Darmstadt 98

1. FSV Mainz 05 - Bayern München

12:00 SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

14:00 SV Wehen Wiesbaden - 1899 Hoffenheim

15:00 SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth



Giappone > J1 League 2020



07:00



Hokkaido Consadole Sapporo - Yokohama FC

Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima

Nagoya Grampus - Vegalta Sendai

09:00 Gamba Osaka - Kashiwa Reysol

10:00 Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka

08:00 FC Tokyo - Yokohama F. Marinos



Giappone > J2 League 2020



07:00



Montedio Yamagata - Tokyo Verdy

Zweigen Kanazawa - Fagiano Okayama



Giappone > J3 League 2020

07:00 Kataller Toyama - Yokohama S&CC



Giappone > Japan Football League 2020



06:00



Honda FC - Kochi United

Sony Sendai - MIO Biwako Shiga

Suzuka Point Getters - FC Osaka

Nara Club - Maruyasu Okazaki



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021

16:00 Mons Calpe S.C. - St. Joseph's FC

18:30 Lions Gibraltar - Glacis United FC



Grecia > Super League 2020/2021

AE Lárissa - Aris Saloniki

19:30 Panathinaikos - Volos NFC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A

19:00 Deportivo Malacateco - Xelaju MC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B

21:05 Sanarate - Cobán Imperial



Indonesia > Liga 1 2020







TIRA-Persikabo - Persiraja Banda Aceh

Bali United - PSIS Semarang



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 West Ham United - Manchester City

16:00 Fulham FC - Crystal Palace

18:30 Manchester United - Chelsea FC

21:00 Liverpool FC - Sheffield United



Inghilterra > Championship 2020/2021

13:30 Watford FC - AFC Bournemouth



16:00



Bristol City - Swansea City

Cardiff City - Middlesbrough FC

Coventry City - Blackburn Rovers

Millwall FC - Barnsley FC

Reading FC - Rotherham United

Huddersfield Town - Preston North End

Norwich City - Wycombe Wanderers

Queens Park Rangers - Birmingham City

Sheffield Wednesday - Luton Town

Stoke City - Brentford FC



Inghilterra > League Two 2020/2021

14:00 Exeter City - Scunthorpe United



16:00



Barrow AFC - Walsall FC

Bradford City - Newport County

Cambridge United - Bolton Wanderers

Cheltenham Town - Mansfield Town

Colchester United - Harrogate Town

Morecambe FC - Forest Green Rovers

Stevenage FC - Leyton Orient

Grimsby Town - Carlisle United

Oldham Athletic - Port Vale FC

Salford City - Crawley Town

Tranmere Rovers - Southend United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



14:00



Liverpool FC U23 - Chelsea FC U23

Manchester City U23 - Arsenal FC U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

12:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United

12:30 Tottenham Hotspur - Reading FC



13:00



Aston Villa - Fulham FC

Crystal Palace - Leicester City

West Bromwich Albion - Arsenal FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

12:00 Everton FC - Liverpool FC



13:00



Blackburn Rovers - Middlesbrough FC

Derby County - Manchester United

14:00 Sunderland AFC - Burnley FC

15:00 Newcastle United - Manchester City



Irlanda > Premier Division 2020

18:00 Sligo Rovers - Cork City

20:30 Bohemian FC - Finn Harps



Irlanda > First Division 2020



16:00



Bray Wanderers - Galway United

Drogheda United - Wexford FC



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



16:00



Carrick Rangers - Larne FC

Dungannon Swifts - Warrenpoint Town

Glentoran Belfast - Glenavon FC

Portadown FC - Coleraine FC

18:30 Ballymena United - Linfield FC



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020

15:00 AB Argir - HB Tórshavn

20:00 NSÍ Runavík - Víkingur



Italia > Serie A 2020/2021

15:00 Atalanta - Sampdoria

18:00 Genoa - Inter

20:45 Lazio - Bologna



Italia > Serie B 2020/2021

Reggiana - Cittadella



14:00



Pordenone - Reggina

SPAL - Vicenza

Monza - Chievo Verona

Salernitana - Ascoli

15:00 Virtus Entella - Unione Venezia

16:00 Pescara - Frosinone



Italia > Serie C Girone B 2020/2021

15:00 Carpi - Cesena



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

20:45 Virtus Francavilla - Potenza



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021







Empoli - Fiorentina

SPAL 2013 Ferrara - Ascoli Calcio

11:00 Cagliari - Inter

13:00 Milan - Sassuolo



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



14:30



Cittadella - Hellas Verona

Chievo Verona - Parma

Pordenone Calcio - Venezia FC

SS Monza 1912 - Udinese

US Cremonese - Brescia

Vicenza - AC Reggiana 1919



15:00



AC Pisa - Crotone

Cosenza Calcio - Benevento Calcio

Pescara - Frosinone

Reggina 1914 - Napoli

Spezia - Virtus Entella

US Lecce - US Salernitana 1919



Kazakhstan > Premier Liga 2020







Irtysh Pavlodar - FK Kairat

FK Okzhetpes - Tobyl Kostanay

Shakter Karaganda - Zhetysu Taldykorgan

FK Taraz - Kaspiy Aktau



Kuwait > Premier League 2020/2021



16:35



Al Arabi SC - Burgan SC

Al Yarmouk - Al Fahaheel



18:50



Al Salibikhaet SC - Al Salmiya SC

Al Tadamun - Al Jahra SC



Lituania > Coppa 2020 > Finale

13:30 FK Panevėžys - FK Sūduva



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

14:30 KF Shkupi - Sileks Kratovo



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

02:30 Puebla FC - Club León



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura

19:00 Tapatío - Coyotes de Tlaxcala



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

00:00 Gavilanes de Matamoros - Leones Negros II

03:00 Alacranes de Durango - Cimarrones de Sonora II

19:00 Atlético San Luis II - Mineros de Fresnillo FC



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

22:00 Pioneros de Cancún - Club de Ciervos



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

16:00 Gallos Blancos - Club Necaxa

17:00 Mazatlán FC - CF Monterrey

17:30 UANL Tigres - FC Juárez

18:00 CF América - Atlas Guadalajara



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

01:00 Mazatlán FC - CF Monterrey



16:00



UANL Tigres - FC Juárez

CF América - Atlas Guadalajara

18:30 Gallos Blancos - Club Necaxa



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

13:00 FC Codru Lozova - FC Milsami

16:00 FC Sheriff - FC Floreşti



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura

04:00 Real Estelí - Juventus Managua



Norvegia > Eliteserien 2020

18:00 IK Start - Sandefjord Fotball

20:30 SK Brann - Stabæk IF



Norvegia > 1. Divisjon 2020



14:00



Strømmen IF - Raufoss IL

Åsane Fotball - KFUM Oslo



15:30



Hamarkameratene - Sogndal IL

FK Jerv - Øygarden FK

Kongsvinger IL - Ranheim IL

IL Stjørdals-Blink - Tromsø IL

Ullensaker/Kisa IL - Grorud IL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020 - 2. Phase

16:00 Skeid Fotball - Kvik Halden

17:00 Tromsdalen UIL - IL Hødd



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020 - 2. Phase



14:00



Flekkerøy IL - Egersunds IK

SK Vard - Bryne FK

16:00 Asker SK - Sotra SK



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021



14:30



SteDoCo - VV DOVO Veenendaal

VV GOES - HSV Hoek

Excelsior '31 - VVOG Harderwijk

ACV Assen - ODIN '59

AFC Ajax Zaterdag - Sparta Nijkerk

Sportlust '46 - Harkemase Boys

VV Staphorst - VV Sint Bavo



15:00



Ter Leede - FC Lisse

DVS'33 - BVV Barendrecht



Olanda > U21 Divisie 2 2020/2021

14:30 PEC Zwolle - Willem II

15:00 FC Emmen - Vitesse

15:15 Alphense Boys - De Graafschap



Olanda > U18 Divisie 2 2020/2021

12:00 FC Volendam - Twente/Heracles

14:45 Amsterdamsche FC - Vitesse



15:00



FC Groningen - NEC Nijmegen

ADO Den Haag - NAC Breda



Paraguay > Primera División 2020 Clausura

00:30 12 de Octubre de Itauguá - General Díaz



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B

17:30 Llacuabamba - Sport Boys

20:00 Mannucci - Universidad Cesar Vallejo



Polonia > I Liga 2020/2021







Korona Kielce - OKS Stomil Olsztyn

Radomiak Radom - ŁKS Łódź



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 FC Vizela - Académica de Coimbra



16:00



CD Cova Piedade - Leixões SC

FC Porto B - GD Chaves

UD Vilafranquense - Casa Pia AC

18:00 SL Benfica B - Académico de Viseu



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021

12:00 CS Marítimo - Portimonense SC



16:00



Rio Ave FC - Académica de Coimbra

Leixões SC - Boavista



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021

16:30 Al Wakrah - Al Arabi

18:45 Qatar SC - Umm-Salal



Romania > Liga 1 2020/2021

13:00 UTA Arad - Chindia Târgoviște

18:30 Astra Giurgiu - FC Politehnica Iași

20:45 Sepsi OSK - Dinamo Bucureşti



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Dinamo Mosca - FK Sochi

15:30 Zenit St. Petersburg - Rubin Kazan



18:00



FK Krasnodar - Spartak Moskva

Lokomotiv Moskva - Rotor Volgograd



Russia > 1. Division 2020/2021

07:00 SKA-Khabarovsk - FK Chertanovo

12:00 FK Krasnodar 2 - Dinamo Bryansk



13:00



FK Orenburg - Enisey Krasnoyarsk

Shinnik Yaroslavl - Tekstilshchik Ivanovo

14:00 Akron Tolyatti - FK Neftekhimik

15:00 Volgar Astrakhan - Spartak Moskva 2



16:00



Fakel Voronezh - Krylia Sovetov

FK Chayka - FK Nizhny Novgorod

Torpedo Moskva - Alania Vladikavkaz

Veles Moskva - FK Tom Tomsk

18:00 Baltika Kaliningrad - Irtysh Omsk



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

10:00 FC Ural - CSKA Moskva

12:00 FK Khimki - Uor-5 Egorievsk



13:00



FK Ufa - Rubin Kazan

Akademiya Konopleva - Zenit St. Petersburg

17:00 Lokomotiv Moskva - FK Strogino Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A

12:00 Rotor Volgograd - Arsenal Tula

13:00 FK Rostov - Dinamo Moskva



Scozia > Premiership 2020/2021

St. Mirren FC - Hamilton Academical



16:00



Kilmarnock FC - Hibernian FC

Motherwell FC - Ross County FC

St. Johnstone FC - Dundee United



Scozia > Championship 2020/2021



16:00



Alloa Athletic - Dunfermline Athletic

Dundee FC - Greenock Morton FC

Inverness CT - Ayr United

Queen Of The South - Raith Rovers



Scozia > League One 2020/2021



16:00



Dumbarton FC - Clyde FC

East Fife FC - Montrose FC

Falkirk FC - Forfar Athletic

Partick Thistle - Airdrieonians

Peterhead FC - Cove Rangers



Singapore > Premier League 2020



11:30



Geylang International - Balestier Khalsa

Albirex Niigata (S) - Lion City Sailors



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:45 NK Celje - ND Gorica

18:00 NK Maribor - FC Koper



Spagna > Primera División 2020/2021

16:00 FC Barcelona - Real Madrid



18:30



CA Osasuna - Athletic Bilbao

Sevilla FC - SD Eibar

21:00 Atlético Madrid - Real Betis



Spagna > Segunda División 2020/2021



18:15



FC Cartagena - UD Las Palmas

UD Logroñés - CD Lugo



20:30



CD Castellón - Girona FC

UD Almería - CF Fuenlabrada



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021

18:30 Burgos CF - Sporting Gijón B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021

16:30 CD Alavés B - Arenas de Getxo

18:30 CD Laredo - Barakaldo CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021

12:00 Villarreal CF B - Levante UD B

18:30 FC Andorra - Espanyol Barcelona B

19:00 CE L'Hospitalet - Lleida Esportiu



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



15:30



Baroka FC - Maritzburg United

Bloemfontein Celtic - Golden Arrows

Kaizer Chiefs - Mamelodi Sundowns

18:00 Cape Town City FC - Chippa United



20:15



AmaZulu FC - Orlando Pirates

SuperSport United - Black Leopards



Svezia > Allsvenskan 2020



15:00



BK Häcken - Mjällby AIF

Djurgårdens IF - IK Sirius



Svezia > Superettan 2020



17:30



Halmstads BK - Västerås SK

Örgryte IS - Östers IF



Svezia > Division 1 Norra 2020

13:00 Örebro Syrianska IF - Karlslunds IF



14:00



Täby FK - Vasalunds IF

Sandvikens IF - IK Frej

IFK Berga - IF Brommapojkarna

17:00 IF Sylvia - Gefle IF



Svezia > Division 1 Södra 2020

13:00 Qviding FIF - Skövde AIK



14:00



FK Karlskrona - Motala AIF

Eskilsminne IF - Utsiktens BK



15:00



FC Linköping City - Lunds BK

Assyriska Turabdin IK - Torns IF



Svizzera > Super League 2020/2021



19:00



FC Vaduz - FC Zurigo

FC Lugano - FC St.Gallen



Svizzera > Promotion League 2020/2021



16:00



SC Brühl - FC Köniz

FC Bavois - AC Bellinzona

FC Münsingen - FC Basel II

FC Zürich II - FC Rapperswil-Jona

SC YF/Juventus Zürich - FC Black Stars Basel

17:00 Etoile Carouge FC - FC Sion II

17:30 Yverdon-Sport FC - FC Breitenrain Bern

18:00 Stade Nyonnais - SC Cham



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021



17:00



FC Echallens - FC Meyrin

FC Bulle - FC Naters



17:30



Martigny Sports - Team Vaud

FC Lancy - FC Azzurri 90 LS

Olympique Genève - FC La Chaux-de-Fonds

Vevey United - US Terre Sainte

18:00 BSC Young Boys II - CS Chênois



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



16:00



FC Baden - FC Langenthal

FC Solothurn - FC Schötz

FC Wohlen - Zug 94

SC Goldau - SV Muttenz



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021



16:00



FC Dietikon - FC Linth 04

FC Tuggen - SV Höngg

FC Wettswil-Bonstetten - FC Winterthur II

FC Red Star Zürich - FC Kosova Zürich

FC Balzers - FC Thalwil



Turchia > SüperLig 2020/2021

MKE Ankaragücü - Hatayspor

15:00 Gaziantep FK - Atiker Konyaspor



18:00



BB Erzurumspor - Galatasaray

İstanbul Başakşehir - Antalyaspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021

12:30 Ümraniyespor - Altınordu FSG

18:00 Samsunspor - Keçiörengücü



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

Olimpik Donetsk - Desna Chernigov

13:00 Vorskla Poltava - Shakhtar Donetsk

16:00 Dinamo Kiev - FC Oleksandriya

18:30 FK Lviv - SK Dnipro-1



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A

19:15 Progreso - Plaza Colonia



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B

21:30 Fénix - Boston River



USA > Major League Soccer 2020

02:30 Nashville SC - New England Revolution

21:30 Inter Miami CF - Orlando City

22:00 Atlanta United FC - D.C. United



Uzbekistan > Super League 2020

12:30 Surkhon Termez FK - Pakhtakor Tashkent

14:30 So’g’diyona Jizzax - Navbahor Namangan



Vietnam > V.League 1 2020 Meisterrunde

13:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City

14:15 Hà Nội FC - Bình Dương FC