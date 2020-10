Bayern Monaco – Francoforte: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Bayern Monaco – Francoforte del 24 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la qu giornata di Premier League

MONACO DI BAVIERA – Sabato 24 ottobre, all’Allianz Stadium, si giocherà Bayen Monaco – Francoforte, match valevole per la quinta giornata del massimo campionato tedesco; calcio di inizio previsto per le ore 15.30. I padroni di casa vengono dall’importante vittoria per 1-4 ottenuta sul campo del Bielefeld e in classifica sono secondi con 9 punti, a pari merito con il Dortmund e a una sola lunghezza dalla capolista Lipsia. A quota 8 il Francoforte, terzo e reduce dal pareggio per 1-1 rimediato in casa del Colonia. La gara si disputerà a porte chiuse in osservanza della normativa contenente le disposizioni anti-Covid.

QUI BAYERN MONACO – Flick potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Neuer tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Boateng-Alaba e ai lati da Pavard e Davies. In mezzo al campo Goretzka e Kimmich. Sulla trequarti Gnabry, Muller e Coman, di supporto all’unica punta Lewandowski.

QUI FRANCOFORTE – Probabile modulo 3-4-1-2 per la squadra allenata da Gisdol con Trapp in porta e retroguardia formata da Abraham, Hasebe e Hinteregger. Centrocampo formato dalla coppia centrale Rode- Ilsanker e da Toure e Zuber sulle fasce. Sulla trequarti Kamada, di supporto alla coppia di attacco formata da Dost e Andrè Silva.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Francoforte

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski. Allenatore: Flick

FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Toure, Rode, Ilsanker, Zuber, Kamada, Zost, Silva. Allenatore: Gisdol.

STADIO: Allianz Stadium