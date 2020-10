Fari puntati sul Clasico in programma alle 16, in Italia spazio alla Serie A e B. Nella Liga MX successo esterno del Leon in casa del Puebla

Sabato 24 ottobre ricco di incontro da seguire in diretta. La Liga in primo piano con il Clasico, Barcellona – Real Madrid mentre in Italia giornata con 3 anticipi in Serie A e ricco cartellone per la B. Si gioca nei principali campionati europei. Andiamo a vedere le squadre che sono già scese in campo quindi spazio ai link consigliati e a tutti i risultati in tempo reale. Partiamo dal pareggio tra Gabala e Sabail in Azerbaijan mentre nella Serie B brasialiana 1-1 tra Brasil de Pelotas e CSA mentre la Chapecoense-SC ha superato 1-0 l’Operario. Nella Super League cinese 2-1 del Guangzhou R&F e Quingdao Huanghai, nella Liga Pro in Ecuador il Deportivo Cuenca passa 1-0 in casa del Catolica mentre nella Meistrilliga il Tammeka supera 1-0 il Tulevik in trasferta. Nella J1 League Giapponese colpo esterno dello Yokohama mentre nella Primavera 2 in Italia 2-2 tra Pisa e Crotone e 3-2 del Monza sull’Udinese. Nella Liga MX 2-1 del Leon in casa del Puebla mentre in Paraguay il 19 de Octubre batte 2-1 il Diaz. Chiudiamo con il pareggio per 1-1 tra Nashville SC e New England Revolution mentre in K League 1 in Corea del Sud 1-1 tra Seoul e Gangwon e 2-1 dell’Incheon sul Busan.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

SERIE B

LIGA

PREMIER LEAGUE

BUNDESLIGA

PRONOSTICI PER OGGI E CALCO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G



18:00 Serbia - Kazakhstan



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



16:40 Al Ettifaq - Al Ain



18:55 Al Fateh - Al Ittihad



Armenia > Premier League 2020/2021



Pyunik FC - FC Noah rinv.



Australia > NPL Queensland 2020







Brisbane Strikers - Redlands United rinv.

Eastern Suburbs - Gold Coast Knights rinv.



11:00 Lions FC - Brisbane City FC 2-0



Australia > NPL Northern NSW 2020 Finals > Major semifinali



08:00 Edgeworth FC - Broadmeadow Magic 4-3



Australia > NPL South Australia 2020



06:00 Croydon Kings SC - Campbelltown City SC 1-2



06:30



Cumberland United - Adelaide Comets 0-4

Adelaide City FC - MetroStars SC 1-2

Modbury Jets SC - Adelaide United (Y) 0-2



Australia > NPL Tasmania 2020



05:00 South Hobart FC - Riverside Olympic 1-1



05:30 Glenorchy Knights - Devonport City 1-4



07:30



Clarence Zebras - Launceston City FC 2-0

Kingborough Lions United - Olympia FC Warriors 3-2



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst



14:00 SVG Reichenau - SC Imst 2-1 *



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst



16:00



Dornbirner SV - SC Röthis

FC Rot-Weiß Rankweil - Schwarz-Weiß Bregenz

VfB Hohenems - FC Rotenberg



15:30 FC Lauterach - FC Wolfurt



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021



12:00 Gabala FK - Səbail FK 1-1



14:00 Keşlə FK - Neftçi PFK 0-0 *



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021







Cercle Brugge - Royal Excel Mouscron rinv.

AS Eupen - KV Mechelen rinv.



20:45 Oud-Heverlee Leuven - Club Brugge KV



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



RWDM Brussels FC - Lierse Kempenzonen rinv.



Belgio > U18 Elite 2020/2021



13:30 KRC Genk - KV Mechelen



14:00 Cercle Brugge - SV Zulte Waregem



14:15 KVC Westerlo - Sporting Charleroi



14:30



Sint-Truidense VV - Club Brugge KV

KAA Gent - Standard Liège



15:00 Oud-Heverlee Leuven - RSC Anderlecht



Bielorussia > Cempionat 2020



13:30 FK Gorodeya - FK Smolevichy-STI 3-0 *



15:30 BATE Borisov - FK Vitebsk



17:30 Dinamo Minsk - Belshina Bobruisk



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



14:30



Olimpic Sarajevo - Zrinjski Mostar 0-0 *

FK Tuzla City - Široki Brijeg 0-0 *



17:00 Velež Mostar - Željezničar Sarajevo



Brasile > Série A 2020



22:00 Red Bull Bragantino - Goiás



Brasile > Série B 2020



00:15 Brasil de Pelotas - RS - CSA - AL 1-1



02:30 Chapecoense - Operário Ferroviário - PR 1-0



21:00 CR Brasil - AL - Ponte Preta



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



22:00



Treze - PB - Paysandu - PA

Manaus - AM - Jacuipense - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C



20:00 Globo - RN - Floresta - CE



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F



22:00 Gama - DF - Palmas - TO



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



20:00 Bangu - RJ - Toledo - PR



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H



21:00 Tubarão - SC - Joinville - SC



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



20:00



Bahia - BA - América - MG

Botafogo - RJ - Athletico Paranaense

Internacional - Vitória - BA



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



16:45 Tsarsko Selo Sofia - Lokomotiv Plovdiv



19:15 Levski Sofia - Cherno More Varna



Cina > Super League 2020 Relegation > Quarti di finale



09:30 Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai 2-1



Cina > Super League 2020 Playoffs > Quarti di finale



13:35 Jiāngsū Sūníng - Chongqing Lifan 1-0 *



Cina > League One 2020 Aufstieg



09:00 Changchun Yatai - Meizhou Hakka 1-0



13:35 Zheijiang Greentown - Kunshan FC 2-0 *



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1



09:00 Xinjiang Tianshan Leopard FC - Sichuan Jiuniu 0-1



13:35 Shenyang Urban - Guizhou Hengfeng 0-2 *



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2



08:30 Suzhou Dongwu - Nei Mongol Zhongyou 1-3



12:00 Heilongjiang Lava Spring - Nantong Zhiyun 1-1



Cipro > First Division 2020/2021



15:00 Apollon Limassol - Nea Salamina 1-0 *



17:30 Ermis Aradippou - AEK Larnaca



Colombia > Primera B 2020



02:40 Barranquilla FC - Unión Magdalena 2-5



21:00 Fortaleza FC - Real San Andrés



22:00



Atlético FC - Deportes Quindío

Valledupar FC Real - Llaneros FC



Corea del Sud > K League 1 2020 Relegation



07:00 FC Seoul - Gangwon FC 1-1



09:30 Incheon United - Busan IPark 2-1



Corea del Sud > K League 2 2020



06:30 Jeonnam Dragons - Daejeon Hana Citizen 1-2



09:00



Jeju United - Suwon FC 2-0

Chungnam Asan FC - FC Anyang 0-2



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



22:00 Municipal Grecia - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2020/2021







NK Istra 1961 - NK Osijek rinv.

Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split rinv.



Croazia > 2. HNL 2020/2021



15:00



Hajduk Split II - Hrvatski Dragovoljac

NK Kustošija - NK Međimurje

NK Opatija - NK Dugopolje

NK Rudeš - HNK Cibalia

NK Solin - NK Dubrava



Danimarca > Superliga 2020/2021



18:00 Brøndby IF - FC Midtjylland



Danimarca > 1. Division 2020/2021



13:15 Hobro IK - Esbjerg fB 1-2



14:00 FC Fredericia - Skive IK 2-0 *



15:00 Vendsyssel FF - HB Køge 0-0 *



16:00 FC Helsingør - Kolding IF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00 Vanløse IF - Nykøbing FC 1-1



13:30 KFUMs BK Roskilde - Hillerød GI 0-1 *



Ecuador > Serie A 2020



02:00 Universidad Catolica - Deportivo Cuenca 0-1



Estonia > Meistriliiga 2020



12:00 Tulevik Viljandi - JK Tammeka 0-1



14:00 Tallinna JK Legion - JK Tallinna Kalev 1-0 *



Finlandia > Ykkönen 2020







AC Oulu - MP Mikkeli rinv.

FF Jaro - KTP rinv.



13:00



KPV Kokkola - Musan Salama 0-1

AC Kajaani - SJK Seinäjoki Akatemia 0-1



16:00 Myllykosken Pallo −47 - Ekenäs IF



Francia > Ligue 1 2020/2021



17:00 FC Lorient - Olympique Marseille



21:00 Paris Saint-Germain - Dijon FCO



Francia > Ligue 2 2020/2021



Grenoble Foot 38 - AS Nancy rinv.



15:00 SM Caen - EA Guingamp 0-0 *



19:00



AJ Auxerre - FC Chambly

Clermont Foot - AC Ajaccio

ESTAC Troyes - Valenciennes FC

Pau FC - Chamois Niortais

Toulouse FC - Rodez AF

LB Châteauroux - Paris FC

USL Dunkerque - Le Havre AC



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







Blois Foot 41 - FC Rouen rinv.

St-Pryvé St-Hilaire - Vannes OC rinv.



16:00



AS Poissy - Sainte-Geneviève-des-Bois

EA Guingamp (CFA) - FC Versailles



18:00



SM Caen (CFA) - Stade Plabennec

C'Chartres Football - FC Lorient (CFA)

US Saint-Malo - US Granvillaise



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







AF Bobigny - FC Metz (CFA) rinv.

Stade Reims (CFA) - AS Beauvais rinv.



16:00 SC Schiltigheim - ASM Belfort



17:00



US Lusitanos - RC Lens (CFA)

Paris 13 Atletico - FCSR Haguenau



18:00



AJ Auxerre (CFA) - GFC Ajaccio

Olympique Saint-Quentin - Entente SSG



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021



Jura Sud - FC Martigues rinv.



16:00 Olympique Lyon (CFA) - Andrézieux



17:00 AS Saint-Priest - Louhans-Cuiseaux



18:00



Hyères FC - AS Monaco (CFA)

Monts d'Or Azergues Foot - SC Toulon

Olympique Marseille (CFA) - Aubagne FC

Marignane Gignac - FC Rumilly



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021



16:00



FC Nantes (CFA) - FC Chamalières

US Colomiers - AS Béziers



18:00



Bourges Foot - Le Puy Foot 43

Angers SCO II - Bourges 18



18:30 Moulins Yzeure Foot - Trélissac FC



19:00 Stade Montois - Vendée Les Herbiers



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021



15:00 USSA Vertou - Stade Rennes



Galles > Premier League 2020/2021







Caernarfon Town - Aberystwyth Town rinv.

Bala Town - Cardiff Metropolitan rinv.

Cefn Druids - Barry Town United rinv.

Penybont FC - Flint Town United rinv.



18:15 The New Saints - Haverfordwest County



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Bayern Monaco - Eintracht Francoforte

RB Leipzig - Hertha Berlino

1. FC Union Berlin - Friburgo

Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach



18:30 Borussia Dortmund - Schalke 04



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



Amburgo - Würzburger Kickers 3-1

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 2-2

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3-0

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth 1-3



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern 2-1 *

FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden 1-0 *

Hansa Rostock - Viktoria Köln 4-0 *

VfB Lübeck - Hallescher FC 1-0 *

1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden 1-0 *

MSV Duisburg - KFC Uerdingen 05 0-1 *



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord



Weiche Flensburg 08 - Altona 93 rinv.



13:00 1. FC Phönix Lübeck - Holstein Kiel II 2-1



14:00 Heider SV - FC Teutonia 05 2-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd



13:00 VfL Wolfsburg II - Werder Bremen II 1-2



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



13:30



BSG Chemie Leipzig - Bischofswerdaer FV 5-1 *

Energie Cottbus - Berliner AK 07 0-3 *

VfB Auerbach - Germania Halberstadt 1-1 *



Germania > Regionalliga West 2020/2021



Wuppertaler SV - SV 19 Straelen rinv.



14:00



Alemannia Aachen - SV Bergisch Gladbach 09 1-0 *

Bonner SC - Preußen Münster 0-2 *

Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 08 0-1 *

Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II 0-0 *



15:30 Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen



16:00 1. FC Köln II - SV Rödinghausen



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



TSV Schott Mainz - SG Sonnenhof Großaspach rinv.



14:00



Eintracht Stadtallendorf - Bahlinger SC 2-0 *

FC 08 Homburg - VfR Aalen 3-1 *

Bayern Alzenau - TSV Steinbach Haiger 1-1 *

FC Gießen - 1899 Hoffenheim II 1-2 *

Hessen Kassel - 1. FSV Mainz 05 II 0-0 *

SSV Ulm 1846 - TSG Balingen 3-0 *

SV 07 Elversberg - FC-Astoria Walldorf 3-0 *



14:30 VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach 1-0 *



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021



SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



10:30 Chemnitzer FC - Hannover 96 1-6



11:00 Hamburger SV - Energie Cottbus 6-0



11:30 FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Wolfsburg 1-1



12:30 Dynamo Dresden - RB Leipzig 1-5



13:00 Werder Bremen - Holstein Kiel



14:00 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021



Bor. Mönchengladbach - VfL Bochum rinv.



11:00



Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0-4

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen 6-0

Wuppertaler SV - MSV Duisburg 2-1



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



11:00



Bayern München - 1. FSV Mainz 05 0-4

1. FC Saarbrücken - FC-Astoria Walldorf 1-2

Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04 2-4

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg 1-1

1. FC Heidenheim 1846 - SSV Ulm 1846 3-1

Kickers Offenbach - FC Augsburg 5-2



12:00 SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart 1-4



13:00 Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 1-2



15:00 SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00



FC St. Pauli - Dynamo Dresden 2-2

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 4-1

Energie Cottbus - Hannover 96 0-4



13:00



VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena

Hallescher FC - 1. FC Union Berlin



14:00 Chemnitzer FC - Hertha Zehlendorf



14:30 FC Viktoria 1889 Berlin - Hamburger SV



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021



Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen rinv.



11:00



SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 1-4

1. FC Köln - Wuppertaler SV 5-2



13:00 Fortuna Köln - VfL Bochum



14:30 Arminia Bielefeld - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



11:00



TSV 1860 München - SV Darmstadt 98 2-1

1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3-4



12:00 SpVgg Unterhaching - FC Augsburg 1-2



14:00 SV Wehen Wiesbaden - 1899 Hoffenheim



15:00 SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth



Giappone > J1 League 2020



07:00



Hokkaido Consadole Sapporo - Yokohama FC 3-0

Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima 1-0

Nagoya Grampus - Vegalta Sendai 1-0



09:00 Gamba Osaka - Kashiwa Reysol 2-1



10:00 Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka 3-1



08:00 FC Tokyo - Yokohama F. Marinos 0-4



Giappone > J2 League 2020



07:00 Montedio Yamagata - Tokyo Verdy 4-0



07:30 Zweigen Kanazawa - Fagiano Okayama 0-0



Giappone > J3 League 2020



07:00 Kataller Toyama - Yokohama S&CC 3-0



Giappone > Japan Football League 2020



06:00



Honda FC - Kochi United 0-1

Sony Sendai - MIO Biwako Shiga 2-1

Suzuka Point Getters - FC Osaka 5-3

Nara Club - Maruyasu Okazaki 1-0



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



16:00 Mons Calpe S.C. - St. Joseph's FC



18:30 Lions Gibraltar - Glacis United FC



Grecia > Super League 2020/2021



AE Lárissa - Aris Saloniki rinv.



19:30 Panathinaikos - Volos NFC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A



19:00 Deportivo Malacateco - Xelaju MC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B



21:05 Sanarate - Cobán Imperial



Indonesia > Liga 1 2020







TIRA-Persikabo - Persiraja Banda Aceh rinv.

Bali United - PSIS Semarang rinv.



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:30 West Ham United - Manchester City 1-1 *



16:00 Fulham FC - Crystal Palace



18:30 Manchester United - Chelsea FC



21:00 Liverpool FC - Sheffield United



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:30 Watford FC - AFC Bournemouth 1-0 *



16:00



Bristol City - Swansea City

Cardiff City - Middlesbrough FC

Coventry City - Blackburn Rovers

Millwall FC - Barnsley FC

Reading FC - Rotherham United

Huddersfield Town - Preston North End

Norwich City - Wycombe Wanderers

Queens Park Rangers - Birmingham City

Sheffield Wednesday - Luton Town

Stoke City - Brentford FC



Inghilterra > League Two 2020/2021



14:00 Exeter City - Scunthorpe United 2-1 *



16:00



Barrow AFC - Walsall FC

Bradford City - Newport County

Cambridge United - Bolton Wanderers

Cheltenham Town - Mansfield Town

Colchester United - Harrogate Town

Morecambe FC - Forest Green Rovers

Stevenage FC - Leyton Orient

Grimsby Town - Carlisle United

Oldham Athletic - Port Vale FC

Salford City - Crawley Town

Tranmere Rovers - Southend United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



14:00



Liverpool FC U23 - Chelsea FC U23

Manchester City U23 - Arsenal FC U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South



12:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United 2-3



12:30 Tottenham Hotspur - Reading FC 4-4



13:00



Aston Villa - Fulham FC

Crystal Palace - Leicester City

West Bromwich Albion - Arsenal FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North



12:00 Everton FC - Liverpool FC 0-4



13:00



Blackburn Rovers - Middlesbrough FC

Derby County - Manchester United



14:00 Sunderland AFC - Burnley FC



15:00



Newcastle United - Manchester City

Wolverhampton Wanderers - Leeds United



Irlanda > Premier Division 2020



18:00 Sligo Rovers - Cork City



20:30 Bohemian FC - Finn Harps



Irlanda > First Division 2020



15:00 Drogheda United - Wexford FC 0-0 *



16:00 Bray Wanderers - Galway United



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



16:00



Carrick Rangers - Larne FC

Dungannon Swifts - Warrenpoint Town

Glentoran Belfast - Glenavon FC

Portadown FC - Coleraine FC



18:30 Ballymena United - Linfield FC



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



15:00 AB Argir - HB Tórshavn



20:00 NSÍ Runavík - Víkingur



Italia > Serie A 2020/2021



15:00 Atalanta - Sampdoria 0-1 *



18:00 Genoa - Inter



20:45 Lazio - Bologna



Italia > Serie B 2020/2021



Reggiana - Cittadella rinv.



14:00



Pordenone - Reggina 1-1 *

SPAL - Vicenza 1-2 *

Monza - Chievo Verona 1-1 *

Salernitana - Ascoli 0-0 *



16:00 Pescara - Frosinone



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00 Carpi - Cesena 0-0 *



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



20:45 Virtus Francavilla - Potenza



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021







Milan - Sassuolo rinv.

Empoli - Fiorentina rinv.

SPAL 2013 Ferrara - Ascoli Calcio rinv.



15:00 Lazio - Roma



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021







Reggina 1914 - Napoli rinv.

US Lecce - US Salernitana 1919 rinv.



11:00 AC Pisa - Crotone 2-2



12:00 SS Monza 1912 - Udinese 3-2



14:30



Cittadella - Hellas Verona

Chievo Verona - Parma

Pescara - Frosinone

Pordenone Calcio - Venezia FC

Spezia - Virtus Entella

US Cremonese - Brescia

Vicenza - AC Reggiana 1919



15:30 Cosenza Calcio - Benevento Calcio



Kazakhstan > Premier Liga 2020







Irtysh Pavlodar - FK Kairat non disputa

FK Okzhetpes - Tobyl Kostanay rinv.

Shakter Karaganda - Zhetysu Taldykorgan rinv.

FK Taraz - Kaspiy Aktau rinv.



Kosovo > Superliga 2020/2021



14:00



Besa Pejë - KF Feronikeli

Drita Gjilan - FK Drenica

KF Llapi - KF Arbëria



Kuwait > Premier League 2020/2021



16:35



Al Arabi SC - Burgan SC

Al Yarmouk - Al Fahaheel



18:50



Al Salibikhaet SC - Al Salmiya SC

Al Tadamun - Al Jahra SC



Lituania > Coppa 2020 > Finale



13:30 FK Panevėžys - FK Sūduva



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



14:30 KF Shkupi - Sileks Kratovo 0-0 *



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



02:30 Puebla FC - Club León 1-2



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



19:00 Tapatío - Coyotes de Tlaxcala



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



00:00 Gavilanes de Matamoros - Leones Negros II 1-0



03:00 Alacranes de Durango - Cimarrones de Sonora II 0-0



19:00 Atlético San Luis II - Mineros de Fresnillo FC



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 Gallos Blancos - Club Necaxa



17:00 Mazatlán FC - CF Monterrey



17:30 UANL Tigres - FC Juárez



18:00 CF América - Atlas Guadalajara



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



UANL Tigres - FC Juárez

CF América - Atlas Guadalajara



18:30 Gallos Blancos - Club Necaxa



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



13:00 FC Codru Lozova - FC Milsami 1-4



16:00 FC Sheriff - FC Floreşti



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



04:00 Real Estelí - Juventus Managua 3-0



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00 IK Start - Sandefjord Fotball



20:30 SK Brann - Stabæk IF



Norvegia > 1. Divisjon 2020



14:00



Strømmen IF - Raufoss IL 1-2 *

Åsane Fotball - KFUM Oslo 0-1 *



15:30



Hamarkameratene - Sogndal IL

FK Jerv - Øygarden FK

Kongsvinger IL - Ranheim IL

IL Stjørdals-Blink - Tromsø IL

Ullensaker/Kisa IL - Grorud IL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020 - 2. Phase



16:00 Skeid Fotball - Kvik Halden



17:00 Tromsdalen UIL - IL Hødd



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020 - 2. Phase



14:00



Flekkerøy IL - Egersunds IK 0-3 *

SK Vard - Bryne FK 0-0 *



16:00 Asker SK - Sotra SK



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







SteDoCo - VV DOVO Veenendaal rinv.

Ter Leede - FC Lisse rinv.

VV GOES - HSV Hoek rinv.

Excelsior '31 - VVOG Harderwijk rinv.

DVS'33 - BVV Barendrecht rinv.

ACV Assen - ODIN '59 rinv.

AFC Ajax Zaterdag - Sparta Nijkerk rinv.

Sportlust '46 - Harkemase Boys rinv.

VV Staphorst - VV Sint Bavo rinv.



Olanda > U21 Divisie 2 2020/2021







PEC Zwolle - Willem II rinv.

FC Emmen - Vitesse rinv.

Alphense Boys - De Graafschap rinv.



Olanda > U18 Divisie 2 2020/2021







FC Volendam - Twente/Heracles rinv.

Amsterdamsche FC - Vitesse rinv.

FC Groningen - NEC Nijmegen rinv.

ADO Den Haag - NAC Breda rinv.



Paraguay > Primera División 2020 Clausura



00:30 12 de Octubre de Itauguá - General Díaz 2-1



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B



17:30 Llacuabamba - Sport Boys



20:00 Mannucci - Universidad Cesar Vallejo



Polonia > I Liga 2020/2021







Korona Kielce - OKS Stomil Olsztyn rinv.

Radomiak Radom - ŁKS Łódź rinv.



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:00 FC Vizela - Académica de Coimbra 1-3



16:00



CD Cova Piedade - Leixões SC

FC Porto B - GD Chaves

UD Vilafranquense - Casa Pia AC



18:00 SL Benfica B - Académico de Viseu



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



12:00 CS Marítimo - Portimonense SC 1-0



16:00 Rio Ave FC - Académica de Coimbra



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021



16:30 Al Wakrah - Al Arabi



18:45 Qatar SC - Umm-Salal



Romania > Liga 1 2020/2021



13:00 UTA Arad - Chindia Târgoviște 1-0



18:30 Astra Giurgiu - FC Politehnica Iași



20:45 Sepsi OSK - Dinamo Bucureşti



Russia > Premier Liga 2020/2021



13:00 Dinamo Mosca - FK Sochi 3-1



15:30 Zenit St. Petersburg - Rubin Kazan



18:00



FK Krasnodar - Spartak Moskva

Lokomotiv Moskva - Rotor Volgograd



Russia > 1. Division 2020/2021



07:00 SKA-Khabarovsk - FK Chertanovo 2-0



12:00 FK Krasnodar 2 - Dinamo Bryansk 0-0



13:00



FK Orenburg - Enisey Krasnoyarsk 1-3

Shinnik Yaroslavl - Tekstilshchik Ivanovo 0-3



14:00 Akron Tolyatti - FK Neftekhimik 2-2 *



15:00 Volgar Astrakhan - Spartak Moskva 2 0-0 *



16:00



Fakel Voronezh - Krylia Sovetov

FK Chayka - FK Nizhny Novgorod

Torpedo Moskva - Alania Vladikavkaz

Veles Moskva - FK Tom Tomsk



18:00 Baltika Kaliningrad - Irtysh Omsk



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B



10:00 FC Ural - CSKA Moskva 0-5



12:00



FK Khimki - Uor-5 Egorievsk 2-1

Akademiya Konopleva - Zenit St. Petersburg 1-5



13:00 FK Ufa - Rubin Kazan



17:00 Lokomotiv Moskva - FK Strogino Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



12:00 Rotor Volgograd - Arsenal Tula 0-1



13:00 FK Rostov - Dinamo Moskva



Scozia > Premiership 2020/2021



St. Mirren FC - Hamilton Academical rinv.



16:00



Kilmarnock FC - Hibernian FC

Motherwell FC - Ross County FC

St. Johnstone FC - Dundee United



Scozia > Championship 2020/2021



16:00



Alloa Athletic - Dunfermline Athletic

Dundee FC - Greenock Morton FC

Inverness CT - Ayr United

Queen Of The South - Raith Rovers



Scozia > League One 2020/2021



16:00



Dumbarton FC - Clyde FC

East Fife FC - Montrose FC

Falkirk FC - Forfar Athletic

Partick Thistle - Airdrieonians

Peterhead FC - Cove Rangers



Singapore > Premier League 2020



11:30



Geylang International - Balestier Khalsa 2-3

Albirex Niigata (S) - Lion City Sailors 3-2



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



15:45 NK Celje - ND Gorica



18:00 NK Maribor - FC Koper



Spagna > Primera División 2020/2021



16:00 FC Barcelona - Real Madrid



18:30



CA Osasuna - Athletic Bilbao

Sevilla FC - SD Eibar



21:00 Atlético Madrid - Real Betis



Spagna > Segunda División 2020/2021



18:15



FC Cartagena - UD Las Palmas

UD Logroñés - CD Lugo



20:30



CD Castellón - Girona FC

UD Almería - CF Fuenlabrada



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



18:30 Burgos CF - Sporting Gijón B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



16:30 CD Alavés B - Arenas de Getxo



18:30 CD Laredo - Barakaldo CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021



12:00 Villarreal CF B - Levante UD B 1-1



18:30 FC Andorra - Espanyol Barcelona B



19:00 CE L'Hospitalet - Lleida Esportiu



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



15:30



Baroka FC - Maritzburg United

Bloemfontein Celtic - Golden Arrows

Kaizer Chiefs - Mamelodi Sundowns



18:00 Cape Town City FC - Chippa United



20:15



AmaZulu FC - Orlando Pirates

SuperSport United - Black Leopards



Svezia > Allsvenskan 2020



15:00



BK Häcken - Mjällby AIF 0-1 *

Djurgårdens IF - IK Sirius 0-0 *



Svezia > Superettan 2020



17:30



Halmstads BK - Västerås SK

Örgryte IS - Östers IF



Svezia > Division 1 Norra 2020



13:00 Örebro Syrianska IF - Karlslunds IF



14:00



Täby FK - Vasalunds IF

Sandvikens IF - IK Frej

IFK Berga - IF Brommapojkarna



17:00 IF Sylvia - Gefle IF



Svezia > Division 1 Södra 2020



13:00 Qviding FIF - Skövde AIK



14:00



FK Karlskrona - Motala AIF

Eskilsminne IF - Utsiktens BK



15:00



FC Linköping City - Lunds BK

Assyriska Turabdin IK - Torns IF



Svizzera > Super League 2020/2021



19:00



FC Vaduz - FC Zurigo

FC Lugano - FC St.Gallen



Svizzera > Promotion League 2020/2021



Etoile Carouge FC - FC Sion II rinv.



16:00



SC Brühl - FC Köniz

FC Bavois - AC Bellinzona

FC Zürich II - FC Rapperswil-Jona

SC YF/Juventus Zürich - FC Black Stars Basel



17:30 Yverdon-Sport FC - FC Breitenrain Bern



18:00 Stade Nyonnais - SC Cham



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021



Martigny Sports - Team Vaud rinv.



17:00



FC Echallens - FC Meyrin

FC Bulle - FC Naters



17:30



FC Lancy - FC Azzurri 90 LS

Vevey United - US Terre Sainte



18:00 BSC Young Boys II - CS Chênois



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



16:00



FC Baden - FC Langenthal

FC Solothurn - FC Schötz

FC Wohlen - Zug 94

SC Goldau - SV Muttenz



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021



FC Dietikon - FC Linth 04 rinv.



16:00



FC Tuggen - SV Höngg

FC Wettswil-Bonstetten - FC Winterthur II

FC Red Star Zürich - FC Kosova Zürich

FC Balzers - FC Thalwil



Turchia > SüperLig 2020/2021



MKE Ankaragücü - Hatayspor rinv.



15:00 Gaziantep FK - Atiker Konyaspor 0-0 *



18:00



BB Erzurumspor - Galatasaray

İstanbul Başakşehir - Antalyaspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021



12:30 Ümraniyespor - Altınordu FSG 1-1



18:00 Samsunspor - Keçiörengücü



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



Olimpik Donetsk - Desna Chernigov rinv.



13:00 Vorskla Poltava - Shakhtar Donetsk 1-1



16:00 Dinamo Kiev - FC Oleksandriya



18:30 FK Lviv - SK Dnipro-1



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A



19:15 Progreso - Plaza Colonia



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B



21:30 Fénix - Boston River



USA > Major League Soccer 2020



03:50 Nashville SC - New England Revolution 1-1



21:30 Inter Miami CF - Orlando City



22:00 Atlanta United FC - D.C. United



Uzbekistan > Super League 2020



12:30 Surkhon Termez FK - Pakhtakor Tashkent 0-6



14:30 So’g’diyona Jizzax - Navbahor Namangan



Vietnam > V.League 1 2020 Meisterrunde



13:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City 2-1



14:15 Hà Nội FC - Bình Dương FC 0-1 *