Il 24 ottobre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Liga e la 5° giornata di Serie B. Spazio anche al Campionato Primavera

BERGAMO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 24 ottobre ci sono gli anticipi della quinta giornata di Serie A. alle ore 15 l’Atalanta sarà chiamata a riscattare la sconfitta di Napoli contro la Sampdoria di Ranieri mentre alle ore 18 l’Inter farà visita al Genoa. In serata il Bologna giocherà all’Olimpico e Mihajlovic ritroverà la sua Lazio.



Quinta giornata per il campionato di Serie B. Il Cittadella fa visita alla Reggiana mentre la Salernitana riceve l’Ascoli. Il Venezia gioca sul campo dell’Entella; impegni in trasferta anche per Frosinone e Chievo, rispettivamente, a Pescara e Monza. Si giocano anche Pordenone – Reggina e Spal-Vicenza

Per la sesta giornata di Premier League si giocano West Ham-Manchester City, Fulham-Crystal Palace, Manchester United-Chelsea e Liverpool-Sheffield United. Per la quinta giornata de La Liga si giocano Barcellona-Real Madrid, Siviglia-Eibar e Osasuna-Athletic e Atletico Madrid-Betis mentre per la settima giornata di Ligue 1 Lorient-Marsiglia e PSG-Dijon. Per la quarta giornata di Bundesliga scontro Bayern-Francoforte Borussia Dortmund-Schalke 04. Ampio spazio anche al Campionato Primavera e alla Serie C.

Calcio in tv oggi 24 ottobre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

11.00

Juventus-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Milan-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

West Ham-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Monza-Chievo (Serie B) – DAZN

Pordenone-Reggina (Serie B) – DAZN

Reggiana-Cittadella (Serie B) – DAZN

Salernitana-Ascoli (Serie B) – DAZN

SPAL-Vicenza (Serie B) – DAZN

Entella-Venezia (Serie B) – DAZN

15.00

Atalanta-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Lazio-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30

Bayern-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

16.00

Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN

Pescara-Frosinone (Serie B) – DAZN

Fulham-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.30

VVV Venlo-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17.00

Lorient-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

18.00

Genoa-Inter (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Manchester United-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Borussia Dortmund-Schalke 04 (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

Siviglia-Eibar (Liga) – DAZN

Osasuna-Athletic (Liga) – DAZN

20.45

Lazio-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1

Giana Erminio-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carpi-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Francavilla-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Liverpool-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

PSG-Dijon (Ligue 1) – DAZN

21.55

Inter Miami-Orlando City (MLS) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

