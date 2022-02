I suggerimenti del giorno 25 febbraio 2022 sono dedicati agli anticipi di Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Premier League

Il 25 febbraio si gioca in Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Montpellier – Rennes 2 (ore 21)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro il Lorient e sono noni in classifica con 37 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Marsiglia e sono quinti a quota 40.

Hoffenheim – Stoccarda 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Wolfsburg e in classifica sono quarti con 37 punti. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Bochum e sono penultimi a quota 19.

Southampton – Norwich 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 2-0 contro l’Everton e in classifica sono decimi con 32 punti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Liverpool e sono ultimi a quota 17.

Milan – Udinese 1 (ore 18)

Anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Salernitana di una settimana fa e sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano, con due lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la gara contro il Bologna. La squadra di Pioli ha 55 punti, con un cammino di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantadue reti realizzate e ventotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due pareggiate con nove reti siglate e tre incassate. Di fronte troverà i friulani, a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio e sono sedicesimi, a quattro lunghezze dalla quartultima, con 25 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con trentuno gol fatti e quarantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando tre reti e subendone sei

Genoa – Inter 2 (ore 21)

Gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Venezia e sono penultimi, a cinque lunghezze dalla quartultima, con 16 punti, frutto di una sola vittoria risalente addirittura a settembre, tredici pareggi e dodici sconfitte con ventidue gol fatti e quarantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato quattro volte e perso una, siglando due reti e subendone otto. Sono disperatamente a caccia di punti per cercare di salvare una stagione che al momento sembra compromessa. Di fronte troveranno l’Inter che non sta attraversando un buon momento. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta intera per 0-2 contro il Sassuolo, che ha fatto seguito a quella di pochi giorni prima in Champions League con lo stesso risultato contro il Liverpool; in classifica condividono il secondo posto con il Napoli, anche se devono ancora recuperare una gara, a -2 dalla capolista Milan, con 54 punti, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e due sconfitte con cinquantacinque gol fatti e ventidue subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando cinque reti e subendone sei

Levante – Elche 1 (2.00)

Match valido per la ventiseiesima giornata di Liga. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Levante e in classifica sono tredicesimi con 29 punti. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Vallecano e sono ultimi a quota 15.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 febbraio 2022