Venerdì 19 agosto si giocano gli anticipi di Ligue 1, Bundesliga, Liga, e Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Ajaccio – Lilla 2 (ore 21)

Anticipo della quarta giornata di Ligue 1. L’Ajaccio viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Rennes ed é diciottesimo con un punto. Il Lilla, invece, é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-7 contro il PSG ed é dodicesimo a quota 4.

Friburgo – Bochum 1 (ore 20.30)

Incontro valido per la quarta giornata di Bundesliga. Il Friburgo viene dal successo esterno di misura contro lo Stoccarda ed é quinto con 6 punti. Il Bochum, invece, é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-7 contro il ayern Monaco ed é ultimo ancora a quota zero.

Monza – Udinese 2 (ore 18.30)

Gara di apertura della terza giornata di Serie A. Una sfida storica tra due squadre accomunate dall’obiettivo salvezza. Finora al Monza non é andata bene: all’esordio in campionato si é dovuto arrendere a un ottimo Torino che ha saputo sfruttarne le leggerezze difensive mentre a Napoli é stato trafitto 4-0. D’altronde, che adattarsi velocemente alla nuova categoria non fosse semplice si sapeva: anche per una società che é stata tra le protagoniste del mercato estivo. In più ha perso Ranocchia, al quale gli accertamenti specialistici effettuati dopo il match di Napoli hanno evidenziato, che o terranno fuori dai campi per almeno tre mesi. É andata meno peggio all’Udinese, che dopo il 4-1 subito a San Siro contro il Milan, ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa contro la Salernitana, in una gara finita in dieci per l’espulsione di Perez.

Lazio – Inter 2 (ore 20.45)

Anticipo della terza giornata di Serie A. La squadra di Sarri viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Torino, dopo che nella gara di esordio aveva battuto in rimonta il Bologna per 2-1. Quella di Simone Inzaghi, grande ex della partita, ha invece avuto la meglio sia contro il Lecce per 1-2 sia contro lo Spezia per 3-0 ed é, quindi in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con Napoli e Roma

Girona – Celta Vigo 2 (ore 20)

Gara valida per la terza giornata di Liga. Il Girona viene dal successo casalingo per 3-1 contro il Getafe ed é nono con 3 punti. Il Celta Vigo, invece, é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Real Madrid ed é sedicesimo a quota 1

Betis – Osasuna 1 (ore 22)

Match valido per la terza giornata di Liga. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Maiorca mentre gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Cadice.

