Pronostici del 27 agosto con Roma-Atalanta e Benevento-Lecce

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata a Serie A e B, ma anche ai campionati danese, svedese, norvegese e spagnolo

I pronostici di lunedì 27 agosto riguardano i posticipi di Serie A e B ma anche i massimi campionati danese, norvegese, svedese e spagnolo. Sono sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Aalborg-Esbjerg under 2,5 (ore 19)

Gara valida per la settima giornata del massimo campionato danese. L’Aalborg proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campo dell’Horsens e in classifica è primo a pari merito con il Copenaghen con 13 punti. Cinque lunghezze in meno per l’Esbjerg, che nel turno precedente ha vinto in trasferta sul campo del Brondby.

Start-Odd goal (ore 19)

Incontro valevole per la ventesima giornata del massimo campionato norvegese. Lo Start proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campo dello Stromgodset e in classifica è dodicesimo con 22 punti. Una lunghezze in meno per l’Odd, che nel turno precedente ha pareggiato in trasferta sul campo del Bodo/Glimt.

Roma-Atalanta 1 (ore 20.30)

Posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. La Roma ha cominciato bene la stagione vincendo in casa del Torino grazie al gol di Dzeko nel finale. Nel turno precedente vittoria anche per lAtalanta, che ha battuto il Frosinone 4-0 tra le mura amiche.

Benevento-Lecce under 2,5 (ore 21)

Con Benevento-Lecce si chiude la prima giornata del campionato cadetto. Sfida tra due squadre con grosse credenziali. In Coppa Italia i sanniti hanno eliminato l’Udinese mentre i pugliesi sono stati battuti dal Genoa.

Athletic Bilbao-Huesca 1 (ore 22)

Posticipo della seconda giornata del massimo campionato spagnolo. Sfida tra due squadre che hanno vinto la partita di esordio, rispettivamente, in casa contro il Leganes e in trasferta sul campo dell’Eibar.

Norrkoping-Goteborg 1 (ore 19)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata del massimo campionato svedese. Il Norrkoping proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Brottby e in classifica è terzo con 35 punti. Tredici lunghezze in meno per il Goteborg, che nel turno precedente ha vito fcile in casa del Torns.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 27 agosto 2018

Aalborg-Esbjerg under 2,5 (1,62)

Start-Odd goal (1,60)

Roma-Atalanta 1 (1,65)

Benevento-Lecce under 2,5 (1,70)

Athletic Bilbao-Huesca 1 (1,65)

Norrkoping-Goteborg 1 (1,57)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 188 euro