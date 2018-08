Serie A, Roma – Atalanta: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 27 agosto 2018 alle ore 20.30. Per i bookmakers favoriti i padroni di casa



ROMA – Lunedì 27 agosto alle ore 20.30 si gioca Roma – Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno cominciato bene la stagione vincendo in casa del Torino grazie al gol di Dzeko nel finale. Nel turno precebdente vittoria anche per gli orobici che hanno battuto il Frosinone 4-0 tra le mura amiche. La partita si potrà seguire in cronaca diretta dalle ore 20.30.



Serie A, Roma – Atalanta: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno per favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato mediamente 1,65. Il segno X, invece, è offerto mediamente a 3,90, il segno 2 è offerto da 5,10 a 5,25.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato tra 1,15 e 1,16, l’X/2 oscilla tra 2,21 e 2,25 mentre l’1/2 vale da 1,24 a 1,26.

I bookmakers non si sbilanciano sul fatto se finirà in goleada oppure no: l’Under 2,5 è infatti oscilla da 1,90 a 1,95 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,75 a 1,80. E nemmeno sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il Goal varia da 1,74 a 1,80 mentre il No Goal vale da 1,90 a 1,98.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 6,50 a 7,00), seguito dal 2-0 (da 7,26 a 7,60) e dal 2-1 ( da 7,75 a 8,10)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 4,50

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.