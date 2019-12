I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 28 dicembre sono dedicati integralmente alla ventesima giornata di Premier League

Sabato 28 dicembre, dopo il Boxing Day, la Premier League ritorna in campo: si gioca la ventesima giornata. l pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Newcastle – Everton 2 (2,20)

Il Newcastle proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Manchester United e in classifica é decimo con 25 punti. Tre lunghezze in meno per la squadra di Ancelotti, tredicesima e reduce dalla vittoria casalinga contro il Burnley.

Southampton – Crystal Palace 1 (ore 16)

Il Southampton proviene dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo del Chelsea e in classifica è quattordicesimo con 21 punti. Cinque lunghezze in più per il Crystal Palace, nono e reduce dalla vittoria casalinga contro il West Ham.

Watford – Aston Villa 1 (ore 16)

Il Watford proviene dal oareggio ottenuto in trasferta su campo dello Sheffield e in classifica è penultimo con 13 punti. Cinque lunghezze in più per l’Aston Villa, terzultimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Norwich.

Norwich – Tottenham 2 (ore 18.30)

Il Norwich proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Aston Villa ed è il fanalino di coda del torneo con 12 punti. Diciassette lunghezze in più per il Tottenham, quinto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Brighton.

West Ham – Leicester 2 (ore 18.30)

Il West Ham proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Crystal Palace e in classifica è diciassettesimo con 19 punti. Venti lunghzze in più per il Leicester, secondo ma reduce dallo 0-4 interno contro la capolista Liverpool.

Burnley – Manchester United 2 (ore 20.45)

Il Burnley proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Everton e in classifica è dodicesimo con 24 punti. Quattro lunghezze in più per il Manchester United, settimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Newcastle.

