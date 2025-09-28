I consigli del giorno 29 settembre 2025 sono dedicati ai postivi di Serie A, del Girone A di Serie C e di Premier League

Lunedì 29 settembre si giocano i posticipi di Serie A, Serie C e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Everton–West Ham 1 (ore 21)

Posticipo di Premier League ad alta tensione all’Hill Dickinson Stadium. L’Everton è decimo e ha mostrato buona solidità, mentre il West Ham è penultimo e ha appena cambiato allenatore, affidandosi a Nuno Espírito Santo.

Parma–Torino X (ore 18.30)

Posticipo della quinta giornata di Serie A. Sfida delicata al Tardini tra due squadre in cerca di riscatto. Il Parma ha raccolto solo due punti in quattro giornate e fatica a trovare la via del gol, mentre il Torino ha mostrato solidità ma resta poco incisivo in attacco. I granata arrivano da una vittoria contro la Roma, ma la differenza reti resta preoccupante.

Genoa–Lazio 2 (ore 20.45)

Monday Night della quinta giornata di Serie A. A Marassi si affrontano due squadre in difficoltà. Il Genoa non ha ancora vinto e ha segnato solo due gol in quattro partite. La Lazio è in piena emergenza a centrocampo e ha perso tre gare su quattro. Sarri potrebbe cambiare modulo per sopperire alle assenze.

Valencia-Oviedo 1 (ore 21)

Gara di Liga spagnola, Al Mestalla il Valencia cerca conferme dopo buone prestazioni casalinghe. L’Oviedo è ultimo in classifica con cinque sconfitte in sei gare e una difesa fragile. I padroni di casa puntano su Danjuma e Hugo Duro per fare la differenza.

Cittadella–Pro Patria 1 (ore 20.30)

Sfida tra due squadre in difficoltà nel Girone A di Serie C.. Il Cittadella ha perso le ultime quattro partite, mentre la Pro Patria ha raccolto solo due punti in sei gare. Entrambe faticano a segnare e subiscono molto.

Vicenza–Pro Vercelli1 (ore 20.30)

Incontro valevole per il Girone A di Serie C. Il Vicenza è in testa al girone e ha vinto cinque delle ultime sei partite. La Pro Vercelli, invece, ha perso tre delle ultime quattro e mostra limiti difensivi evidenti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 29 settembre 2025