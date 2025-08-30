I consigli del giorno 31 agosto 2025 sono dedicate integralmente alla seconda giornata di Serie A e Serie B

Domenica 31 agosto si giocano le gare della seconda giornata di Serie A e Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Genoa–Juventus 2 (ore 18.30)

Gara valida per la seconda giornata di Serie A. Il Ferraris ospita una Juventus determinata a confermarsi dopo un buon avvio. Il Genoa, ancora in fase di rodaggio, potrebbe soffrire la pressione e la qualità dei bianconeri, che sembrano più solidi e cinici.

Torino–Fiorentina 2 (ore 18.30)

Gara valida per la seconda giornata di Serie A. Sfida equilibrata tra due squadre che cercano riscatto. Il Torino ha mostrato qualche fragilità, mentre la Fiorentina ha più soluzioni offensive e una manovra più fluida. La trasferta potrebbe favorire i viola, se riescono a imporsi sul piano tecnico.

Inter–Udinese 1 (ore 20.45)

Match valido per la seconda giornata di Serie A. San Siro è il teatro perfetto per una squadra come l’Inter, che ha iniziato il campionato con autorità. L’Udinese, pur combattiva, rischia di essere travolta dalla superiorità tecnica e fisica dei nerazzurri.

Lazio–Verona 1 (ore 20.45)

Match valido per la seconda giornata di Serie A. La Lazio torna all’Olimpico con l’obiettivo di ritrovare fiducia. Il Verona è squadra ostica, ma la qualità dei biancocelesti dovrebbe emergere, soprattutto se il centrocampo riesce a dettare i ritmi. Pronostico: 1 – Quota: 1.45

Sudtirol–Sampdoria 1 (ore 19)

Incontro valevole per la seconda giornata di Serie B. A Bolzano si gioca una sfida già delicata. Il Sudtirol è compatto e difficile da affrontare in casa, mentre la Sampdoria è ancora alla ricerca di equilibrio. Il fattore campo potrebbe risultare decisivo.

Bari–Monza 2 (ore 21)

Incontro valevole per la seconda giornata di Serie B. Il Bari vuole riscattarsi dopo una partenza incerta, ma il Monza ha mostrato maggiore concretezza. La sfida è aperta, ma la qualità offensiva dei brianzoli potrebbe fare la differenza.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 31 agosto 2025