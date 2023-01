I consigli del giorno 31 gennaio 2023 sono dedicati ai quarti di finale della Coppa Italia e alla venticinquesima giornata di Serie C

Martedì 31 gennaio iniziano i quarti di finale della Coppa Italia ma si gioca anche, in turno infrasettimanale, la venticinquesima giornata di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Inter – Atalanta 1 (ore 21)

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi, detentrice della Coppa conquistata battendo in finale la Juventus nello scorso mese di maggio, ha debuttato negli ottavi di finale della competizione superando il Parma dopo i tempi supplementari: essendo testa di serie numero 1 nel tabellone, disputerà dunque in casa anche i quarti di finale e, in caso di accesso in semifinale, la gara di ritorno. In campionato sabato scorso i nerazzurri hanno espugnato col risultato di 1-2 il campo della Cremonese e ora occupano la seconda posizione, a -18 dalla capolista Napoli e a+2 dal terzetto formato da Lazio, Milan e Atalanta , con 40 punti, frutto di tredici vittorie, un pareggio e sei sconfitte, quaranta gol fatti e ventisei subiti. In Coppa Italia, agli ottavi, gli orobici hanno avuto la meglio sullo Spezia col risultato di 5-2; in campionato, come abbiamo detto, dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, sono terzi con 38 punti, grazie a un percorso di undici partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, trentanove reti realizzate e ventitré subite.

Imolese – Entella 2 (ore 14.30)

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. I romagnoli, dopo cinque k.o. consecutivi, sabato scorso sono andati a vincere per 1-2 sul campo del Fiorenzuola; sono penultimi con 18 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e quindici sconfitte, dodici reti realizzate e trentasei incassate. I liguri, da quattro successi di fila (con Torres, Alessandria, Rimini e Carrarese), non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro il Gubbio. Gli uomini di Volpe sono terzi a quota 46, con un cammino di tredici partite vinte, sette pareggiate e quattro perse, trentacinque gol fatti e ventuno subiti.

Montevarchi – Ancona 2 (ore 14.30)

Match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. I toscani, dopo tre k.o. consecutivi, hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Fermana; sono ultimi con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, ventuno gol fatti e trentasette subiti. I marchigiani, dopo tre successi di fila, hanno conseguito il sesto risultato consecutivo pareggiando in casa per 1-1 contro la Vis Pesaro; sono quarti a quota 42, con un cammino di dodici partite vinte, sei pareggiate e sei perse, trentasette reti realizzate e ventuno incassate.

Recanatese – Cesena 2 (ore 21)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. La Recanatese viene dal pareggio esterno per 1-1 contro la Torres ed é quattordicesimo con 25 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte, diciannove gol fatti e ventisette subiti. I romagnoli, dopo il pari interno contro la Lucchese , che ha rappresentato per loro il settimo risultato utile consecutivo, sono secondi, a sette lunghezze dalla capolista Reggiana, a quota 45, con un percorso di tredici partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, ventisette reti realizzate e quindici incassate.

Lucchese – San Donato 1 (ore 21)

Match valido per la venticinquesima giornata di Serie C, girone B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Rimini; sono noni con 34 punti, frutto di nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte; ventitré gol realizzati e venti subiti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro la Reggiana e sono diciassettesimi a quota 23, con un percorso di cinque partite vinte, otto pareggiate e undici perse, ventiquattro reti realizzate e trentacinque incassate.

Gubbio – Carrarese 1 (ore 21)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone B. Gli umbri, dopo tre sconfitte di fila, hanno pareggiato a reti bianche sul campo della Virtus Entella; ora sono quinti a quota 409 e con un percorso di dodici partite vinte, quattro pareggiate e sei perse, trentuno reti realizzate e diciannove incassate. Periodo decisamente negativo per i toscani, che vengono da quatto k.o. consecutivi: contro Recanatese (4-2), San Donato Tavarnelle (1-3), Entella (4-0) e Alessandria (0-1). Sono decimi con 33 punti, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e undici sconfitte, con trenta reti realizzate e trentadue incassate.

