Pronostici del 31 luglio con la Champions League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata alla Champions League e ai campionati, russo, svedese e brasiliano

I pronostici di martedì 31 luglio sono dedicati alle gare di ritorno dei quarti di finale per le qualificazioni alla Champions League, al massimo campionato russo e alle seconde divisioni svedese e brasiliana. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Hapoel-Dinamo Zagabra goal (ore 19)

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale per la qualificazione alla Champions League. All’andata i croati della Dinamo Zagabria hanno battuto per 5 a 0 gli israeliani dell’Hapoel. Sulla carta, incontro senza storia.

Spartak Trnava-Legia under 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale per la qualificazione alla Champions League. All’andata gli odierni padroni di casa si sono imposti sui polacchi per 0-2.

Sheriff Tiraspol-Skendja 1 (ore 19)

Partita valida per il ritorno dei quarti di finale per la qualificazione alla Champions League. All’andata, una settimana fa, i macedoni dello Skendja hanno avuto la meglio sui moldavi. Tuttto ancora possibile.

Oeste-Boa Esporte 1 (ore 1.30)

Gara valida per la diciannovesima giornata della Serie B brasiliana. L’Oeste proviene dalla sconfitta rimediata intrasferta sul campo del Gojas e in classifica è quattordicesimo con 22 punti. Nove lunghezze in meno per il Boa Esporte, fanalino di coda del torneo ma reduce dalla vittoria sul Sampaio Correa

Halmstad-Degefors 1 (ore 19)

Match valido per la sedicesima giornata della seconda divisione svedese. L’Halmstad proviene dal parggio casalingo con il Varberg e in classifica è terzo con 28 punti. Sei lunghezze in meno per il Degefors, ottavo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Norrby.

Krylia-CSKA 2 (ore 18)

Prima giornata della Premier league russa. Di fronte Krylia-CSKA. I padroni di casa sono appena stati promossi mentre il CSKA vanta l’ossatura della nazionale russa appena vista ai Mondiali.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 31 luglio 2018

Hapoel-Dinamo Zagabra goal (1,62)

Spartak-Legos under 2,5 (1,55)

Sheriff Tiraspol-Skendja 1 (1,60)

Oeste-Boa Esporte 1 (1,65)

Halmstad-Degefors 1 (1,90)

Krylia-CSKA 2 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 283 euro