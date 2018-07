Pronostici del 4 luglio 2018: calcio finlandese in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata integralmente al massimo campionato finlandese

Dopo l’ultima giornata degli ottavi di finale, che hanno visto l’eliminazione di Argentina e Portogallo, mercoledì 4 luglio il Mondiale 2018 si prende una giornata di riposo in attesa di passare alla fase successiva. Nel frattempo spazio al massimo campionato finlandese, uno dei pochi in cui si continua a giocare in questo periodo dell’anno. Di scena è la diciassettesima giornata. Abbiamo scelto cinque partite e siamo andate ad analizzarne nel dettaglio

Inter Turku-Kups 1 (ore 17.30)

L’Inter Turku proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Ilves e in classifica è ottavo con 17 punti. Nove lunghezze in più per il Kups, quarto e reduce dal pari interno con il SJK.

Hjk-Kemi gol (ore 17.30)

Testa-coda. L’Hjk proviene dal pari in trasferta sul campo del Lathi ed è la capolista con 39 punti. Ventotto lunghezze in meno per il Kemi, cenerentola del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga con il VPS.

Rovaniemi-Ilves under 2,5 (ore 17.30)

Il Rovaniemi proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Honka e in classifica è secondo con 32 punti, a -7 dall’Hjk. Otto lunghezze in meno per l’Ilves, settimo e reduce dal pari interno con l’Inter Turku.

SJK-Lathi under 2,5 (ore 17.30)

Il SJK proviene dal pareggio ottenuo in trasferta sul campo del Kups e in classifica è terzultimo con 13 punti. Sedici lunghezze in più per il Lathi, terzo e reduce dalla vittoria casalinga con l’Hjk.

Vaasa-Tps Turku no gol (ore 17.30)

Il Vaasa proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Kemi e in classifica è sesto con 24 punti. Undici lunghezze in meno per il Tps Turku, penultimo e reduce dalla vittoria casalinga con il Marienham.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 4 luglio 2018

Inter Turku-Kups 1 (1,13)

Hjk-Kemi gol (1,57)

Rovaniemi-Ilves under 2,5 (1,52)

SJK-Lathi under 2,5 (1,68)

Vaasa-Tps Turku no gol (1,80)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 82 euro