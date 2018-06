Uruguay – Portogallo: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Uruguay – Portogallo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018, calcio d’inizio alle ore 20

SOCHI – Sabato 30 giugno alle ore 20 andrà in scena Uruguay – Portogallo, secondo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Da una parte c’è la Celeste che ha chiuso al primo posto il Gruppo A a punteggio pieno e con zero reti subite: successi di misura contro Egitto ed Arabia Saudita mentre tris alla Russia nella sfida valida per la prima posizione del raggruppamento. Dall’altra parte, invece, ci sono i lusitani che si sono qualificazioni con rischio agli ottavi di finale: cinque punti in classifica nel Gruppo B con il pareggio con la Spagna e la vittoria del Marocco griffati Ronaldo mentre nell’ultima partita è arrivato il pareggio con l’Iran. La vincente di questo confronto affronterà una tra Francia e Argentina.

Cronaca minuto per minuto Sabato dalle ore 19.15 le formazioni ufficiali, dalle 20 la diretta.

QUI URUGUAY – Pochi dubbi di formazione per il “Maestro” Tabarez che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-4-2 con Muslera in porta, Varela e Caceres sulle fasce mentre nel mezzo la coppia dell’Atletico Madrid composta da Godin e Gimenez. A centrocampo Vecino e Bentancur in regia mentre sulle corsie esterne spazio a Laxalt e Nandez con il genoano favorito su Rodriguez. In attacco la coppia temibile composta da Suarez e Cavani.

QUI PORTOGALLO – Santos dovrebbe risponde con un modulo speculare, dunque 4-4-2 anche per i lusitani con Rui Patricio in porta, pacchetto arretrato composto da Cedric e Guerreiro sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Pepe e Fonte. A centrocampo Willian Carvalho e Joao Moutinho in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Quaresma e Bernardo Silva. In attacco spazio a Guedes a supporto di Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’ottavo di finale Uruguay – Portogallo sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, Laxalt; Cavani, Suarez. Allenatore: Tabarez

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, William Carvalho, Joao Moutinho, Bernardo Silva; Ronaldo, Guedes. Allenatore: Santos

STADIO: Fisht Stadium