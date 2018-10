Pronostici del 4 ottobre dedicati all’Europa League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta integralmente dedicata alla seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League

I pronostici di giovedì 4 ottobre riguardano le gare di andata della seconda giornata della prima fase a gironi dell’Europa League 2018/2019. In campo anche Lazio e Milan. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Apollon-Marsiglia 2 (ore 21)

Gara valida per la seconda giornata del Girone H. Nella partita di esordio l’Apollon ha perso in trasferta sul campo della Lazio. Il Marsiglia invece ha perso in casa dal Francoforte.

Krasnodar-Siviglia (ore 21)

Match valido per la seconda giornata del Gruppo J. Nella partita di esordio l’Apollon ha vinto in trasferta sul campo dell’Akhisar Belediye. Vittoria casalinga per il Siviglia contro lo Standard Liegi.

Anderlecht-Dinamo Zagabria goal (ore 18.55)

Incontro valevole per la seconda giornata del Girone D. Nella partita di esordio l’Anderlecht ha perso in trasferta sul campo del Trnava. La Dinamo Zagabria invece ha vinto in casa contro il Fenerbache.

Qarabag-Arsenal no goal (ore 18.55)

Match valido per la seconda giornata del Girone E. Nella partita di esordio il Qarabag ha perso in trasferta sul campo dello Sporting Lisbona. L’Arsenal invece ha vinto in casa contro il Vorlska.

Milan-Olympiakos 1(ore 18.55)

Gara valida per la seconda giornata del Girone F. Nella partita di esordio nella competizione i rossoneri hanno vinto in trasferta sul campo del Dudelange. In campionato, dopo tre pareggi consecutivi, hanno vinto in casa del Sassuolo e ora in classifica sono al nono posto ma con una partita ancora da recuperare. Dall’altra parte. La formazione greca ha pareggiato in casa contro il Real Betis ed è quinta nel massimo campionato greco.

Francoforte-Lazio goal (ore 21)

Incontro valevole per la seconda giornata del Girone H. Nella partita di esordio nella competizione la squadra tedesca ha vinto in trasferta sul campo del Marsiglia. Vittoria contro l’Apollon Limassol anche per i biancoceesti che in campionato, invece, sono reduce dalla sconfitta contro la Roma e classifica sono quarti con 13 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 4 ottobre 2018

Apollon-Marsiglia 2 (1,97)

Krasnodar-Siviglia goal (1,60)

Anderlecht-Dinamo Zagabria no goal (2,10)

Qarabag-Arsenal 2 (1,45)

Milan-Olympiakos 1 (1,45)

Francoforte-Lazio goal (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 230 euro