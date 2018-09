Pronostici del 5 settembre: calcio brasiliano in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata integralmente al massimo campionato brasiliano

I pronostici di mercoledì 5 settembre riguardano esclusivamente il massimo campionato brasiliano, giunto alla sua venticinquesima giornata. Sono state scelte cinque gare, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Coritiba-Boe Esporte 1 (ore 00.15)

Gara valida per la venticinquesima giornata del massimo campionato brasiliano. Il Coritiba proviene dalla vittoria di misura ottenuta in trasferta sul campo del Brasil de Pelotas e in classifica è undicesimo con 33 punti. Dodici lunghezze in meno per il Boa, fanalino di coda del torneo, reduce dalla vittoria casalinga contro il CSA.

Csa Al-Londrina under 2,5 (ore 1.30)

Il Csa proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Boa e in classifica è secondo con 40 punti, a -6 dalla capolista Fortaleza. Dieci lunghezze in meno per il Londrina, dodicesimo e reduce dalla vittoria interna per 4-1 sull’Atletico.

Fortaleza-Figueirense 1 (ore 2.30)

Il Fortaleza proviene dalla sconfitta per 3-1 rimediata in trasferta sul campo del Goias ma resta in testa alla classifica con 46 punti, a +6 dal CSA. lunghezze in meno per la Fiigueirense, sesta, che nel turno precedente ha vinto in casa dell’Avai.

Juventude-Criciuma under 2,5 (ore 1.30)

La Juventude proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Paysandu e in classifica è quindicesima con 28 punti. Una sola lunghezza in meno per il Criciuma, sedicesimo e reduce dal pari interno a reti inviolate con il Guarani.

Guarani-Goias goal (ore 00.15)

Il Guarani proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campo del Criciuma e in classifica è quinto con 37 punti. Due lunghezze in più per il Goias, terzo, a -9 dalla capolista Fortaleza, e reduce dalla vittoria casalinga contro la stessa capolista Fortaleza.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 settembre 2018

Coritiba-Boe Esporte 1 (1,75)

Csa Al-Londrina under 2,5 (1,45)

Fortaleza-Figueirense 1 (1,55)

Juventude-Criciuma under 2,5 (1,45)

Guarani-Goias goal (1,90)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 108 euro