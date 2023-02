I suggerimenti del giorno 6 febbraio 2023 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Liga, Serie C e Twente Divisie

Lunedì 6 febbraio si disputano i posticipi della ventunesima giornata di Serie A ma anche quelli di Serie C, Liga e Twente Divisie. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Udinese – Hellas Verona 1 (ore 20.45)

Posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Verona viene dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese ed é con punti, frutto di vittorie. pareggi e sconfitte, gol fatti e subiti. I biancocelesti, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina, hanno agganciato Inter e Atalanta con 31 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, trentasei gol fatti e sedici subiti.

Monza – Sampdoria 1 (ore 20.45)

Posticipo della ventunesima giornata di Serie A. I brianzoli sono reduci da sei risultati utili consecutivi e domenica scorsa hanno vinto per 0-2 contro la Juventus; sono undicesimi con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, ventitré gol fatti e ventotto subiti. I blucerchiati sono reduci da quattri k.o.consecutivi: contro il Napoli, Empoli, Udinese e Atalanta; sono penultimi, con 9 punti e con un cammino di due partite vinte, tre pareggiate e quindici perse, otto reti realizzate e ben trentaquattro incassate.

Vallecano – Almeria 1 (ore 21)

Gara di chiusura della ventesima giornata di Liga. Il Vallecano viene dal successo esterno di misura contro il Villarreal ed é ottavo con 29 punti; a quota 22 l’Almeria, dodicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Espanyol.

Avellino – Crotone 2 (ore 20.30)

Match valido per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C. L’Avellino viene dalla vittoria esterna per 2-4 contro il Potenza; é undicesimo con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e otto sconfitte, ventisette gol fatti e ventiquattro subiti. Il Crotone é reduce dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Juve Stabia ed é saldamente secondo a quota 59, con un percorso di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e due perse, quaranta reti realizzate e diciotto incassate.

Jong Ajax – Zwolle 2 (ore 2o)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del torneo cadetto olandese. Lo Jong Ajax é sedicesimo con 24 punti, lo Zwolle primo a quota 53.

Willem II – Eindhoven 1 (ore 20)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del torneo cadetto olandese. Il Willem II é ottavo con 33 punti, l’Eindhoven terzo a quota 39.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 6 febbraio 2023