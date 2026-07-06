Pronostici del 7 luglio 2026: Mondiali e Champions League

Pronostici di Martedì 7 luglio 2026: dedicati agli ottavi di finale dei Mondiali e ai preliminari di Champions League

La giornata calcistica internazionale offre un programma ricchissimo tra Coppa del Mondo FIFA 2026 e qualificazioni alla UEFA Champions League 2026/27. I pronostici riguardano cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

USA – Belgio 2 (Mondiali, ore 02.00)

La sfida tra Stati Uniti e Belgio apre una delle notti più tese della Coppa del Mondo 2026. Si gioca al Seattle Stadium alle 02:00 italiane, in un clima infuocato dopo il clamoroso caso Balogun. L’attaccante statunitense, inizialmente squalificato, è stato autorizzato a scendere in campo grazie alla sospensione della sanzione decisa dalla FIFA, una scelta arrivata dopo i contatti tra Donald Trump e Gianni Infantino. Il Belgio ha protestato duramente e minaccia ricorso, aggiungendo ulteriore pressione a un ottavo di finale già ricco di tensione sportiva e politica.

Argentina – Egitto 1 (Mondiali, ore 18)

Alle 18:00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, l’Argentina affronta l’Egitto in un ottavo di finale che promette emozioni. I campioni del mondo arrivano da una fase a gironi più complicata del previsto, con qualche brivido come quello contro Capo Verde. Lionel Messi resta il faro tecnico e mentale della squadra, chiamata a ritrovare continuità. Dall’altra parte c’è l’Egitto di Mohamed Salah, protagonista di una qualificazione storica ottenuta ai rigori contro l’Australia. Una sfida che mette di fronte talento, esperienza e la voglia di sorprendere.

Svizzera – Colombia 2 (Mondiali, ore 22)

La partita tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22:00 al BC Place di Vancouver, chiude il quadro degli ottavi di finale del Mondiale 2026. La squadra di Murat Yakin arriva da una convincente vittoria per 2-0 contro l’Algeria, mentre la Colombia di Néstor Lorenzo ha eliminato il Ghana con un solido 1-0. Due nazionali organizzate, attente e fisiche, che puntano a un posto nei quarti dove troveranno la vincente di Argentina-Egitto. Una gara che si preannuncia equilibrata e tattica, con margini di errore ridotti al minimo.

Floriana – Shamrock Rovers 2 (Champions League, ore 19)

Il primo turno preliminare della Champions League 2026/27 si apre alle 10:30 con Floriana contro Shamrock Rovers, al MFA Centenary Stadium di Ta’ Qali. I maltesi ospitano i campioni d’Irlanda guidati da Stephen Bradley in un match programmato in orario mattutino per evitare le alte temperature estive dell’isola. Una sfida che mette di fronte due realtà storiche del calcio locale, entrambe decise a partire con il piede giusto nel percorso europeo.

Klaksvík – Atert Bissen 1 (Champions League, ore 20.30)

Alle 21:45 il KÍ Klaksvík torna protagonista in Europa, ospitando l’Atert Bissen al Gundadalur Stadium di Tórshavn. La squadra faroese, diventata celebre per le sue sorprendenti campagne europee degli ultimi anni, parte favorita contro la formazione lussemburghese. L’ambiente caldo e compatto delle Faroe potrebbe essere un fattore decisivo in una gara che rappresenta un’occasione importante per continuare a costruire la propria storia continentale.

Víkingur Reykjavík – Győri ETO 1 (Champions League, ore 21)

Chiude il programma delle qualificazioni la sfida delle 12:00 tra Víkingur Reykjavík e Győri ETO, al Víkingsvöllur. I campioni d’Islanda affrontano i campioni d’Ungheria in un match che mette in palio un primo passo verso un traguardo mai raggiunto da entrambe: l’accesso alla fase a gironi della Champions League moderna. Due squadre ambiziose, con identità forti e un obiettivo comune: trasformare questo primo turno in un punto di partenza storico.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 luglio 2026