I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata integralmente alla terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020

Sabato 8 giugno si disputano tredici incontri relativi alla terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Tra queste gare anche Grecia – Italia, ma scenderanno in campo anche la Germania di Joachim Löw e la Francia di Didier Deschamps. I pronostici di oggi riguardano sei partite, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Grecia – Italia: cronaca e risultato in tempo reale

Calcio in tv oggi 8 giugno 2019

Croazia – Galles under 2,5 (ore 15)

Gara valida per il Gruppo E. Sfida tra due squadre che dopo due partite hanno entrambe 3 punti. Nell’ultimo incontro disputato la Croazia ha perso dall’Ungheria mentre il Galles ha battuto Cipro.

Islanda – Albania 1 (ore 15)

Gara valida per il Gruppo H. Sfida tra due squadre che dopo due partite hanno entrambe 3 punti. Nell’ultimo incontro disputato l’Islanda ha perso dalla Francia mentre l’Albania ha vinto sul campo dell’Andorra.

Grecia – Italia 2 (ore 20.45)

Incontro per il Gruppo J. Nell’ultimo turno disputato la Grecia ha perso in casa della Turchia e ora ha 4 punti. Gli Azzurri sono invece in testa al girone a punteggio pieno.

Scozia – Cipro 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo I. Sfida tra due squadre che dopo due partite hanno entrambe 3 punti. Provemgono entrambe da una vittoria, rispettivamente, contro, San Marino e Belgio.

Turchia – Francia 2 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo H. Sfida tra due squadre che, dopo due partite, sono entrambe a punteggio pieno.

Bielorussia – Germania over 2,5 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo C. Nell’ultimo turno la Germania ha vinto in casa dell’Olanda e ora ha 3 punti. La Bielorussia è invece il fanalino di coda del girone, ancora a quota zero.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 giugno 2019

Croazia – Galles under 2,5 (1,60)

Islanda – Albania 1 (1,65)

Grecia – Italia 2 (1,90)

Scozia – Cipro 1 (1,48)

Turchia – Francia 2 (1,52)

Bielorussia – Germania over 2,5 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->175 euro