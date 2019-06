Si disputano due sfide valide per i quarti di finale. In programma anche diverse gare di qualificazione per i prossimi campionati europei

Venerdì 7 giugno in primo piano le gare tra le nazionali. Per i Mondiali Under 20 si disputano i quarti di finale con l’Italia impegnata contro il Mali. Numerose le gare tra le nazioni maggiori per la qualificazione ai prossimi campionati europei. Completano il quadro del giorno Malesia – Timor Est per le qualificazioni ai Mondiali, i mondiali donne tra Francia e Corea del Sub e la sfida Roma – Chievo per il Campionato Primavera 1. Prima di andare a vedere i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere i match già disputati. Per la Coppa Brasile successo esterno per 2-1 Atletico-Mg sul Santos. In Nigeria 2-0 del Kano – Enyimba mentre nella MLS in USA, 5-2 del New York City sul Cincinnati.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

