I suggerimenti per la giornata dell’8 novembre sono dedicati integralmente alla settima giornata del campionato di Serie A

Domenica 8 novembre si gioca la settima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio-Juventus 2 (ore 12.30)

I biancocelesti vengono pareggio esterno, in Champions League, conquistato sul campo dello Zenit. In campionato la squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria esterna con il Torino ed in classifica occupa il nono posto, insieme alla Sampdoria, con 10 punti. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in Champions League contro il Ferencvaros mentre in campionato la squadra di Pirlo ha ritrovato il successo battendo lo Spezia. Terza posizione in classifica, al pari dell’Atalanta, per la Juventus con 12 punti.

Atalanta-Inter 2 (ore 15)

Gli orobici vengono dalla pesante sconfitta casalinga contro il Liverpool, in Champions League. In campionato, invece, la squadra di Gasperini ha ritrovato il successo vincendo a Crotone ed in classifica occupa il terzo posto, al pari della Juventus, con 12 punti. La squadra di Conte é reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid, in Champions League, mentre in campionato i nerazzurri sono vengono dal pareggio casalingo contro il Parma. Quinta posizione in classifica, al pari di Verona, Roma e Napoli, per l’Inter.

Genoa-Roma over 2,5 (ore 15)

Il Grifone viene dalla sconfitta casalinga contro il Torino, nel recupero della terza giornata, ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme a Parma e Spezia, con 5 punti. I giallorosi, in settimana, hanno ipotecato il passaggio ai sedicesimi di Europa League batten il Cluj. In campionato la squadra di Fonseca viene dal convincente successo casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Inter, Verona e Napoli, a quota 11 punti.

Torino-Crotone 1 (ore 15)

I padroni di casa arrivano dalla vittoria in campionato raggiunta lontano dalle mura di casa con il risultato di 1-2 contro il Genoa; occupano attualmente il terzultimo posto in classifica, in solitaria, con quattro punti. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato cadetto subendo una sconfitta nel match in casa con l’Atalanta terminato con il risultato di 1-2.

Bologna-Napoli 2 (ore 18)

Gli emiliani sono tornati al successo battendo il Cagliari ed in classifica occupano la tredicesima posizione, in coabitazione col Benevento, con 6 punti. Ipartenopei che, in settimana, hanno vinto sul campo del Rijeka nella terza giornata di Europa League. In campionato, invece, la squadra di Gattuso viene dalla sconfitta casalinga col Sassuolo ed in classifica occupa il quinto posto, al pari di Verona, Inter e Roma, a quota 11 punti.

Milan-Hellas Verona 1 (ore 20.45)

I rossoneri, in settimana, hanno rimediato la prima sconfitta stagionale perdendo contro il Lille in Europa League. In campionato, invece, la squadra di Pioli viene dal successo esterno di Udine ed in classifica occupa la prima posizione con 16 punti. La compagine Scaligera è reduce dalla vittoria casalinga contro il Benevento ed in classifica occupa il quinto posto, al pari di Inter, Roma e Napoli, a quota 11 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 novembre 2020

Lazio-Juventus 2 (2,00)

Atalanta-Inter 2 (2,40)

Genoa-Roma over 2,5 (1,52)

Torino-Crotone 1 (2,00)

Bologna-Napoli 2 (1,68)

Milan-Hellas Verona 1 (1,47)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 360 euro