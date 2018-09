Pronostici dell’8 settembre: Uefa Nations League in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata esclusivamente alla Uefa Nations League

I pronostici di sabato 8 settembre sono dedicati esclusivamente alla prima giornata della Uefa Nations League. Per chi ancora non lo sapesse si tratta di una competizione cui partecipano cinquantacinque squadre, divise in quattro leghe in base al coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali e successivamente in quattro gironi per ogni lega. I vincitori dei gruppi delle leghe B, C e D verranno promossi a quella superiore, mentre le squadre che termineranno all’ultimo posto nei gironi delle leghe A, B e C retrocederanno in quella inferiore. Sono state scelte sei gare, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Irlanda del Nord-Bosnia Erzegovina 2 (ore 15)

Gara valida per il Girone 3 della Lega B della UEFA Nations League, del quale fa parte anche l’Austria. Sfida tra due squadre che non hanno partecipato al Mondiale. Nell’ultima amichevole disputata l’Irlanda del Nord ha perso dalla Costarica mentre al Bosnia Erzegovina ha battuto la Corea del Sud.

Inghilterra-Spagna over 2,5 (2,20)

Gara valida per il primo turno del Gruppo 4 della Lega C, nel quale sono inserite anche Romania e Montenegro. La Lituania non hanno partecipato ai Mondiali e nell’ultima amichevole ha battuto lo Sri Lanka. La Serbia, ai Mondiali di Russia2018, è stata battuta da Brasile e Svizzera.

Svizzera-Islanda 1 (ore 18)

Gara valida per il primo turno del Gruppo 2 della Lega A, del quale fa parte anche il Belgio. Entrambe le squadre sono reduci dai Mondiali. Gli elvetici sono stati fermati dalla Svezia agli ottavi di finale mentre l’Islanda ha concluso la fase a gironi all’ultimo posto dietro Croazia, Argentina e Nigeria.

Estonia-Grecia 2 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo 2 della Lega C, nella quale sono inserite anche Ungheria e Finlandia. Sfida tra due squadre che non hanno partecipato ai recenti Mondiali e che hanno perso l’ultima gara amichevole i padroni di casa: l’Estonia contro il Marocco e la Grecia contro l’Arabia Saudita.

Lussemburgo-Moldavia 1 (2,25)

Match valido per il Gruppo 2 della Lega D, del quale fanno parte anche Bielorussia e San Marino. Sfida tra due squadre che non hanno partecipato ai recenti Mondiali. Nell’ultima amichevole disputata il Lussemburgo ha battuto la Georgia mentre la Moldavia ha areggiato in casa dell’Armenia.

Finlandia-Ungheria 1 (2,30)

Incontro valevole per il Gruppo 4 della Lega C, nella quale sono inserite anche Lituania e Serbia. Sfida tra due squadre che non hanno mai partecipato ai Mondiali. Nell’ultima gara amichevole la Finlandia ha battuto la Bielorussia mentre l’Ungheria ha perso in casa dall’Australia.

