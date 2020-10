PSG – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita PSG – Manchester United del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo H di Champions League

PARIGI – Martedì 20 ottobre alle ore 21 si giocherà PSG – Manchester United, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo H della Champions League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione parigina che viene dal netto successo esterno contro il Nimes ed in classifica occupa la prima posizione insieme al Rennes. Dall’altra parte c’è la formazione inglese che è reduce dal convincente successo esterno in casa del Newcastle ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 6 punti.

La presentazione del match

QUI PSG – I francesi dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Navas in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kurzawa sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kimpembe e Kehrer. A centrocampo Gueye in cabina di regia con Paredes ed Herrera mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Mbappè, Neymar e Di Maria.

QUI MANCHESTER UNITED – I Red Devils dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con De Gea in porta, pacchetto difensivo composto da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maguire e Bailly. A centrocampo Pogba e Matic in cabina di regia mentre davanti spazio a Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cavani.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro PSG – Manchester United, valevole per la prima giornata del Gruppo H di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football o Sky Sport canale 253. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go per vederla sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. Tifosi e appassionati potranno affidarsi inoltre a Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a chi compra uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di PSG – Manchester United

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Herrera; Mbappé, Neymar, Di Maria. Allenatore: Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer

STADIO: Parco dei Principi