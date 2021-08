PSV – Midtjylland 3-0: diretta live e risultato finale

La partita PSV – Midtjylland del 3 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere il match valido per l’andata del terzo turno di Champions League

Cronaca diretta e tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: PSV EINDHOVEN-FC MIDTJYLLAND 3-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce la gara di Noni Madueke che lascia il rettangolo di gioco

90′ L’allenatore inserisce PSV Eindhoven Bruma in campo

90′ Si conclude qui l’incontro tra PSV Eindhoven e FC Midtjylland, 3 a 0 il risultato finale. Un saluto da Calciomagazine che vi ricorda di seguire le prossime dirette

87′ In campo per PSV Eindhoven Yorbe Vertessen

87′ Fuori Cody Gakpo, ecco la mossa dell’allenatore

82′ Esce dal campo Paulinho per FC Midtjylland

82′ Sul terreno di gioco per FC Midtjylland Nikolas Dyhr

72′ Sanzionato con il giallo Raphael Onyedika, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

70′ Finisce qui la partita di Marco van Ginkel che lascia il campo

70′ Il tecnico inserisce Jordan Teze sul terreno di gioco

70′ Davy Pröpper fa il suo ingresso in campo

70′ Gli fa spazio Phillipp Mwene per PSV Eindhoven

69′ In campo per FC Midtjylland Victor Lind

69′ Gli fa spazio Anders Dreyer per FC Midtjylland

68′ Fuori dal rettangolo di gioco Júnior Brumado per FC Midtjylland

68′ Mads Hansen in campo, prende il posto del compagno di squadra

57′ Gli fa spazio Awer Mabil per FC Midtjylland

57′ Gustav Isaksen si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

46′ Il tecnico inserisce Dion Cools sul terreno di gioco

46′ Charles fuori campo per dar spazio al compagno

46′ Parte il secondo tempo tra PSV Eindhoven e FC Midtjylland. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori

PRIMO TEMPO

45′ Doppio fischio del direttore di gara e squadre che lasciano il terreno di gioco sul risultato di 3 a 0. Non perdevi il secondo tempo fra poco qui

32′ Cody Gakpo! Cambia il risultato grazie al suo gol, assist di Eran Zahavi

29′ Gol per PSV Eindhoven con Mario Götze che realizza, assist di André Ramalho. Adesso siamo sul risultato di 2 a 0

19′ PSV Eindhoven in rete con Noni Madueke, assist di Eran Zahavi!

1′ PSV Eindhoven e FC Midtjylland ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme

Calciomagazine è felice di invitarvi al live di PSV Eindhoven – FC Midtjylland, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto

Tabellino

PSV EINDHOVEN: Joël Drommel; André Ramalho, Armando Obispo, Phillipp Mwene (dal 25′ st Jordan Teze), Philipp Max, Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel (dal 25′ st Davy Pröpper), Mario Götze, Eran Zahavi, Cody Gakpo (dal 42′ st Yorbe Vertessen), Noni Madueke (dal 45′ st Bruma). A disposizione: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Nick Viergever, Fredrik Oppegård, Mauro Júnior, Michal Sadílek, Fodé Fofana. Allenatore: Roger Schmidt.

FC MIDTJYLLAND: Jonas Lössl; Joel Andersson, Rasmus Nicolaisen, Erik Sviatchenko, Paulinho (dal 37′ st Nikolas Dyhr), Evander, Awer Mabil (dal 12′ st Gustav Isaksen), Charles (dal 1′ st Dion Cools), Anders Dreyer (dal 24′ st Victor Lind), Raphael Onyedika, Júnior Brumado (dal 23′ st Mads Hansen). A disposizione: Jared Thompson, Victor Torp, Oscar Fraulo, Aral Şimşir. Allenatore: Bo Henriksen.

Reti: al 19′ pt Noni Madueke, al 29′ pt Mario Götze, al 32′ pt Cody Gakpo.

Ammonizioni: al 27′ st Raphael Onyedika (FC ).

Presentazione della partita

EINDHOVEN – Questa sera, martedì 3 agosto, alle ore 20 si giocherà PSV – Midtjylland, incontro valido per l’andata del terzo turno preliminare della Champions League 2021/2022. Il PSV si è classificato secondo, dietro l’Ajax, nella scorsa stagione della Eredivisie e nel secondo turno ha eliminato i turchi del Galatasaray con un complessivo 7-2. Entrare in Champions League sarebbe un risultato storico perchè non vi partecipa dalla stagione 2018-19. Il Midtjylland, invece, ha avuto la meglio contro il Celtic nel secondo turno di qualificazione grazie alla vittoria per 2-1 nella gara di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata a Glasgow. Nella scorsa stagione, parteciparono alla Champions League e o arrivarono ultimi nel Gruppo D, In campionato é reducedal successo per 2-0 contro il Viborg, dopo il ko all’esordio contro l’Odense (1-2).

Le probabili formazioni

Il PSV potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Drommel in porta e difesa composta al centro da Ramalho e Viergever e sulle fasce da Mwene e Max. In mezzo al campo Sangare e Van Ginkel; sulla trequarti Madueke, Gotze e Vertessen, di supporto all’unica punta Zahavi. probabile modulo 3-4-3 con Lossi tra i pali e retroguardia formata da Dalsgaard, Sviatchenko e Juninho. A centrocampo Onyedika e Evander; sulle fasce Andersson e Paulinho. Tridente offensivo composto da Mabil, Junior e Sisto.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Drommel; Mwene, Ramalho, Viergever, Max; Sangare, Van Ginkel; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi. Allenatore: Roger Schmidt.

MIDTJYLLAND (3-4-3): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho; Andersson, Onyedika, Evander, Paulinho; Mabil, Junior, Sisto. Allenatore: Bo Henriksen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro PSV – Midtjyllans, valido per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League 2021/2022, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.