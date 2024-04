Qualificazione EuroVolleyU18F, Italia – Kosovo 3-0

Felice esordio per le azzurrine che ha cominciato il suo cammino con un rotondo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10), oggi in campo contro la Slovacchia

CAVALESE (TN) – Ottimo esordio della Nazionale Femminile Under 18 nel 2nd Round CEV di qualificazione ai Campionati Europei di categoria che questa sera in Val di Fiemme ha cominciato il suo cammino con un rotondo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10) ai danni del Kosovo.

Le azzurrine guidate in panchina da Michele Fanni sono entrate subito in campo determinate mostrando fin dalle prime battute la voglia di fare bene ed evidenziato il divario tecnico tra loro e le avversarie.

La formazione kosovara, almeno sulla carta, non rappresentava un’avversaria di primissimo livello, ma era importante partire con il piede giusto in questo torneo che assegnerà un posto per la rassegna continentale in programma nel mese di luglio in Grecia e Romania.

Tra le fila italiane Veroni Quero (15 punti), Stella Caruso e Caterina Peroni (11 punti) e Arianna Bovolenta (10 punti) hanno chiuso in doppia cifra.

Oggi la nazionale tricolore (diretta streaming sul canale YouTube CEV e FIPAV) sarà impegnata nella seconda giornata del torneo con la Slovacchia che nella prima gara giocata al Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese (TN), ha perso 3-1 (25-21, 25-12, 17-25, 25-17) contro l’Ungheria.

Cronaca della partita

Nel primo set sono state le azzurrine ad approcciare con il piede giusto (6-3). Il Kosovo ha provato a reagire e ad avvicinarsi ma l’Italia è rimasta saldamente avanti (10-5). Il vantaggio ha caricato ulteriormente le azzurrine, capaci di allungare ancora (14-7). Con il passare delle azioni l’Italia ha dimostrato una certa superiorità rispetto alle avversarie che sono state invece un po’ troppo fallose. Il set giocato con determinazione e ordine si è concluso con il punto vincente di Ludovica Tosini che ha fissato il punteggio sul 25-8.

Più equilibrato, invece, il secondo set con le due squadre che per un certo periodo hanno viaggiato appaiate (7-7,10-10). Sul 13-12 per il Kosovo coach Fanni ha chiamato il time out per provare a dare una scossa all’Italia. L’Italia con calma ha provato a riordinare le idee e ha ricominciato ad attaccare con una buona efficacia (22-18). Nel finale il Kosovo si è disunito, l’Italia invece ha capitalizzato allungando fino alla conclusione del set 25-20 arrivato dopo un errore in attacco da parte delle kosovare.

Nel terzo set le azzurrine hanno subito fatto la voce grossa (8-4). Il Kosovo, però, non si è arreso e ha provato a ricucire lo strappo. Con il passare dei minuti Bonafede e compagne hanno ripreso in mano il gioco (15-9) alzando il livello del gioco e senza concedere più nulla all’avversarie hanno chiuso set e match sul 25-10.

Ludovica Tosini: “Abbiamo preparato al meglio questa partita anche non conoscendo troppo le nostre avversarie. Abbiamo provato ad imporre subito il nostro gioco e ci siamo riuscire nel primo set e nel terzo set. Nel secondo, invece, abbiamo perso un po’ la concentrazione commettendo qualche errore in più. Nel terzo poi abbiamo ripreso il nostro solito gioco e siamo state molto più precise. Domani giocheremo contro la Slovacchia che oggi ha perso contro l’Ungheria. Proveremo a pensare poco alle avversarie ma vogliamo pensare solo a noi stesse ed essere super grintose. Oggi al palazzetto c’era tanta gente e abbiamo sentito il loro calore. C’erano anche i bambini delle scuole che abbiamo incontrato ieri e mi ha fatt o molto piacere rivederli oggi sugli spalti”.

IL TABELLINO

ITALIA-KOSOVO 3-0 (25-8, 25-20, 25-10)

ITALIA: Fratangelo 2, Tosini 8, Quero 15, Caruso 11, Peroni 11, Bovolenta 10, Bonafede (L). Aimaretti, Hernandez, N.e: Novello, Cornelli, Moroni, Sari, Sapda. All. Fanni

KOSOVO: Voci 2, Millaku 6, Xhakolli 3, Voci B. 7, Begaj 6, Bajraktari M, Haziri (L), Kastrati, Shala 1, N.e. Hakolli, Mustafa, Ibraj, Shabani, Bajramaliu. All. Haziri

Arbitri: Horvath, Petsche

Italia: 12 a, bs 9, mv 9, et 13

Kosovo: a 4, bs 8, mv 0, 18

IL CALENDARIO E RISULTATI

12 APRILE

Slovacchia- Ungheria 1-3 (21-25, 12-25, 25-17, 17-25)

Italia-Kosovo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10)

13 APRILE

Ore 16: Ungheria-Kosovo

Ore 19: Slovacchia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Kosovo-Slovacchia

Ore 19: Ungheria-Italia