Qualificazioni Euro 2020: la presentazione del quinto turno

Calendario, date ed orari del quinto turno di qualificazione per EURO 2020. La Nazionale Italiana da il via contro l’Armenia.

EREVAN – Domani pomeriggio, alle ore 18:00, avrà inizio il quinto turno delle qualificazioni per gli Europei 2020 e sarà proprio la Nazionale di Roberto Mancini ad aprire le danze e lo farà sul campo dell’Armenia nel Gruppo J. Nei primi quattro turni, svoltisi nei mesi di marzo e giugno, gli Azzurri hanno fatto en plein di vittorie e, così, occupano il primo posto del girone con tre punti di vantaggio sulla Finlandia e sei su Mkhitaryan e compagni; inseguono Grecia e Bosnia a quota 4, mentre il Liechtenstein è fermo a 0. Domani sera scenderanno in campo le squadre dei gruppi F, tra cui la Spagna, e del gruppo D, oltre alle restanti partite del gruppo J ed una gara del gruppo G. L’indomani sarà il turno del gruppo C con il big match tra Germania ed Olanda in programma alle ore 20:45 : le due Nazionali si sono già affrontate in Olanda lo scorso 24 marzo, quando ad uscire vittoriosi furono i tedeschi con un gol di Schulz al 90esimo. In campo anche le squadre dei gruppi I, E e le restanti del gruppo G. Si continua sabato 7 con i match del gruppo B, tra i quali spicca quello tra Serbia e Portogallo, e dei gruppi A ed H.

Il calendario del quinto turno di qualificazioni per Euro 2020

Giovedì 5 settembre

Armenia-Italia (Gruppo J), ore 18:00

Israele-Macedonia del Nord (Gruppo G), ore 20:45

Bosnia ed Erzegovina-Liechtenstein (Gruppo J), ore 20:45

Far Oer-Svezia (Gruppo F), ore 20:45

Romania-Spagna (Gruppo F), ore 20:45

Norvegia-Malta (Gruppo F), ore 20:45

Gibilterra-Danimarca (Gruppo D), ore 20:45

Irlanda-Svizzera (Gruppo D), ore 20:45

Finlandia-Grecia (Gruppo J), ore 20:45

Venerdì 6 settembre

Estonia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18:00

Cipro-Kazakistan (Gruppo I), ore 18:00

Slovacchia-Croazia (Gruppo E), ore 20:45

Galles-Azerbaigian (Gruppo E), ore 20:45

Germania-Olanda (Gruppo C), ore 20:45

Austria-Lettonia (Gruppo G), ore 20:45

Scozia-Russia (Gruppo I), ore 20:45

Slovenia-Polonia (Gruppo G), ore 20:45

San Marino-Belgio (Gruppo I), ore 20:45

Sabato 7 settembre

Kosovo-Repubblica Ceca (Gruppo A), ore 15:00

Lituania-Ucraina (Gruppo B), ore 18:00

Inghilterra-Bulgaria (Gruppo A), ore 18:00

Islanda-Moldavia (Gruppo H), ore 18:00

Serbia-Portogallo (Gruppo B), ore 20:45

Francia-Albania (Gruppo H), ore 20:45

Turchia-Andorra (Gruppo H), ore 20:45