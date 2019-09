Mercato Napoli, acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Lozano, Manolas, Di Lorenzo, Elmas e Llorente. Verdi al Torino. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

NAPOLI – É stato un mercato di qualità quello della sessione estiva 2019 del Napoli. Pochi colpi ma buoni, a partire dal centrocampista Lozano, acquistato dal PSG per 38 milioni di euro. Insieme a lui sono arrivati i difensori Manolas dalla Roma e Di Lorenzo dall’Empoli, il centrocampista Elmas dal Fenerbache e, a parametro zero, l’attaccante Llorente. ono inoltre stati ricttati i portieri Ospina e Karnezis. Di contro, hanno lasciato la società partenopea Ounas con destinazione Nizza, Verdi per il Torino, Rog per il Cagliari, Diawara per la Roma, Raul Albiol per il Villarreal, Vinicius Jr per il Benfica, Chiriches per il Sassuolo e Roberto Insigne per il Benevento. Ma come cambierà la formazione tipo di Ancelotti alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian; Callejon, LOZANO, Insigne; Milik. Allenatore: Ancelotti (confermato).

ACQUISTI:

Llorente (a, svinc)

Lozano (c, Psv)

Manolas (d, Roma)

Di Lorenzo (d, Empoli)

Elmas (c, Fenerbahce)

CESSIONI: