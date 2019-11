Qualificazioni Euro 2020: il resoconto finale

Conclusasi la fase a gironi per le qualificazioni alla competizione di Euro 2020, abbiamo le prime 20 squadre che vi parteciperanno

Si è chiusa la fase a gironi per le qualificazioni a Euro 2020 e si aggiungono a Italia, Spagna, Ucraina, Belgio, Polonia e Russia, anche Austria, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Galles, Germania, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera e Turchia. Saranno 24 le squadre che parteciperanno al prossimo Europeo e gli ultimi 4 posti verranno assegnati tramite gli spareggi di qualificazione di fine marzo 2020, ai quali parteciperanno 16 nazionali in base ai risultati della Nations League. Ora analizziamo girone per girone la situazione ad oggi.

GIRONE A

Inghilterra e Repubblica Ceca passano alla fase a gironi grazie mentre il Kosovo e la Bulgaria parteciperanno agli spareggi.

CLASSIFICA GIRONE A: Inghilterra 21, Repubblica Ceca 15, Kosovo 11, Bulgaria 6, Montenegro 3.

GIRONE B

L’Ucraina di Shevchenko ha staccato il biglietto con molti turni di anticipo, e a seguirla sarà il Portogallo di CR7 che si è conteso il secondo posto con la Serbia. Proprio i balcanici parteciperanno agli spareggi di fine marzo.

CLASSIFICA GIRONE B: Ucraina 20, Portogallo 17, Serbia 14, Lussemburgo 4, Lituania 1.

GIRONE C

E’ stato uno dei gironi più incerti fino all’ultimo ma alla fine si qualificano alla fase finale la Germania e l’Olanda mentre agli spareggi va l’Irlanda del Nord che non è riuscita nell’impresa di qualificarsi immediatamente a Euro 2020. Parteciperà agli spareggi anche la Bielorussia.

CLASSIFICA GIRONE C: Germania 21, Olanda 19, Irlanda del Nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1.

GIRONE D

Anche nel girone D è stato tutto in bilico ma alla fine passano alla fase finale la Svizzera e la Danimarca. L’Irlanda che a poche giornate dal termine guidava il girone si vede costretta a partecipare agli spareggi insieme alla Georgia.

CLASSIFICA GIRONE D: Svizzera 17, Danimarca 16, Irlanda 13, Georgia 8, Gibilterra 0.

GIRONE E

Uno dei pochi gironi dove in 4 squadre si contendevano i primi due posti, ma alla fine passano subito la Croazia e il Galles mandando agli spareggi la Slovacchia e l’Ungheria.

CLASSIFICA GIRONE E: Croazia 17, Galles 14, Slovacchia 13, Ungheria 12, Azerbaigian 1.

GIRONE F

Aveva staccato il pass a Euro 2020 la Spagna con largo anticipo, ora la segue la Svezia. Agli spareggi di marzo vanno la Romania e la Norvegia.

CLASSIFICA GIRONE F: Spagna 26, Svezia 21, Norvegia 17, Romania 14, Isole Far Oer e Malta 3.

GIRONE G

Staccato il pass la Polonia per Euro 2020, si aggrega l’Austria. Mentre la Macedonia e Israele si giocheranno gli spareggi.

CLASSIFICA GIRONE G: Polonia 25, Austria 19, Macedonia e Slovenia 14, Israele 11, Lettonia 3.

GIRONE H

Passano direttamente la Francia e la Turchia con l’Islanda che si andrà a giocare gli spareggi. L’Albania non è riuscita a raggiungere il terzo posto per poter giocarsela a marzo.

CLASSIFICA GIRONE H: Francia 25, Turchia 23, Islanda 19, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3.

GIRONE I

Era l’unico girone dove ormai i giochi erano fatti: staccarono il pass sia il Belgio che la Russia. La Scozia si va a giocare gli spareggi.

CLASSIFICA GIRONE I: Belgio 30, Russia 24, Scozia 15, Cipro e Kazakistan 10, San Marino 0.

GIRONE J

Ultimo girone per le qualificazioni a Euro 2020 ed è quello dell’Italia, già qualificata con ampio anticipo e sarà testa di serie grazie alle 10 vittorie in 10 partite. Seguono gli azzurri la Finlandia con la Bosnia che si va a giocare il posto direttamente a fine marzo.

CLASSIFICA GIRONE J: Italia 30, Finlandia 18, Grecia 14, Bosnia 13, Armenia 10, Liechtenstein 2.