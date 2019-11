Nella notte si sono giocati alcuni incontri della Nations League. Nel pomeriggio Coppa Italia di Serie C e calcio nigeriano in evidenza il 20 novembre 2019

Mercoledì 20 novembre ampio spazio al calcio d’oltre oceano tra CONCACAF Nations League, amichevoli tra nazionali e altri campionati minori. In Italia c’è la Coppa Italia di C e D oltre a una gara di Serie D. Si gioca anche nella FA Cup inglese e nella Professional League nigeriana. Prima di analizzare tutti i risultati del giorno andiamo a vedere quelli che si sono già disputati. Partiamo come accennato dalla CONCACAF Nations League dove nella Lega A successo esterno degli USA per 4-0 su Cuba mentre il Messico batta a domicilio i Bermuda. Nella Lega C invece vince in casa per 3-0 Barbados sulle Isole Cayman mentre 2-1 esterno del Saint Martin sulle Isole Vergini Americane. Tra le amichevoli delle nazionali è stata rinviata Perù – Cile mentre la Colombia ha vinto fuori casa 1-0 contro l’Ecuador.

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



Peru - Cile rinv.



02:00 Colombia - Ecuador 1-0



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche



13:00 Malmö FF - Odense BK 1-1 *



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



10:30 Myanmar - Taiwan 1-0



12:00 Sudan del Sud - Burundi



14:30 Tanzania - Zanzibar



CONCACAF > CONCACAF Nations League A 2019/2020 > Gruppo A



01:30 Cuba - USA 0-4



CONCACAF > CONCACAF Nations League A 2019/2020 > Gruppo B



03:30 Messico - Bermuda 2-1



CONCACAF > CONCACAF Nations League C 2019/2020 > Gruppo A



01:00



Barbados - Isole Cayman 3-0

Isole Vergini - St. Martin 1-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:10 Deportivo Morón - Atlanta 1-0



Brasile > Série B 2019



01:30 Operário Ferroviário - PR - Vitória - BA 1-2



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura



03:00 LD Alajuelense - Jicaral 3-1



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



14:00 Arminia Bielefeld - 1899 Hoffenheim II



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persela Lamongan - Badak Lampung FC 1-0



12:15 PSS Sleman - Pusamania Borneo 0-1 *



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 1. Giornata



20:45



Newport County - Grimsby Town

Darlington FC - Walsall FC

Lincoln City - Ipswich Town

Wycombe Wanderers - Tranmere Rovers



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > 2. Giornata



20:45 Catania - ASD Sicula Leonzio



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30 Pro Sesto - US Levico Terme



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Ottavi di finale



20:00 Union Feltre - ASD Campodarsego



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Wikki Tourists - Delta Force FC

Jigawa Golden Stars - Kano Pillars

Lobi Stars - Heartland FC

Rivers United FC - Enugu Rangers

MFM FC - Warri Wolves

Sunshine Stars - Enyimba Aba

Akwa United - Katsina United

Nasarawa United FC - Plateau United



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Deportivo Táchira - Metropolitanos FC