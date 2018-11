L’Italia sarà in prima fascia ma occhio alla Germania che, a causa del pareggio con l’Olanda, sarà in seconda.

DUBLINO – Il 2 dicembre, in quel di Dublino, andrà in scena il sorteggio per i gironi di qualificazione a Euro 2020. Dopo le sei giornate di UEFA Nations League l’Italia sarà in prima fascia mentre la Germania, complice il pessimo girone, partirà dalla seconda. Verranno formati dieci gironi (5 da 5 squadre, 5 da 6 squadre): si qualificano le prime due.

Qualificazioni Euro 2020 – Verso il sorteggio: ecco tutte le fasce

Fascia UEFA Nations League (4): Svizzera*, Portogallo*, Olanda*, Inghilterra*

Prima fascia (6): Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia

Seconda fascia (10): Germania, Islanda, Bosnia-Erzegovina*, Ucraina*, Danimarca*, Svezia*, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

Terza fascia (10): Slovacchia, Turchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia*, Norvegia*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israele

Quarta fascia (10): Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia*

Quinta fascia (10): ERJ Macedonia*, Kosovo*, Bielorussia*, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia, Gibilterra, Isole Faroe

Sesta fascia (5): Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

*Sicure di andare almeno agli spareggi dopo la vittoria nei rispettivi gironi di UEFA Nations League

Il calendario completo di Euro 2020

Giornata 1: 21–23 marzo 2019

Giornata 2: 24–26 marzo 2019

(semifinali di UEFA Nations League: 5 e 6 giugno 2019)

Giornata 3: 7–8 giugno 2019

(Finale primo e terzo posto UEFA Nations League: 9 giugno 2019)

Giornata 4: 10–11 giugno 2019

Giornata 5: 5–7 settembre 2019

Giornata 6: 8–10 settembre 2019

Giornata 7: 10–12 ottobre 2019

Giornata 8: 13–15 ottobre 2019

Giornata 9: 14–16 novembre 2019

Giornata 10: 17–19 novembre 2019

Sorteggio spareggi: 22 novembre 2019

Sorteggio fase finale: 1 dicembre 2019

Spareggi, semifinali: 26–28 marzo 2020

Spareggi, finali: 29–31 marzo 2020

Fase finale: 12 giugno –12 luglio 2020

Criteri con cui sono stabilite le fasce

Tutte le squadre della UEFA Nations League sono state classificate dal 1° al 55° posto dopo la fine della Fase Leghe di martedì. Le classifiche individuali della lega sono state stabilite in base alla posizione nel girone, ai punti conquistati, alla differenza gol, ai gol segnati ecc., con le 12 squadre della Lega A posizionate in classifica dal 1° al 12° posto, con le 12 della Lega B dal 13° al 24° e così via.