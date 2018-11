Pronostici del 22 novembre: calcio brasiliano e svedese in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata al massimo campionato brasiliano e allo spareggio di Allsvenskan

Dopo gli impegni delle Nazionali nella Uefa Nations League e in attesa della ripresa dei massimi campionati europei, giovedì 20 novembre si gioca la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano e lo spareggio di Allsvenskan. I pronostici riguardano sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Atletico Parana-Corinthians 1 (ore 00.45)

Gara valida per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. L’Atletico Parana proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Vitoria e in classifica ha 50 punti. Sette lunghezze in meno per il Coriinthians, reduce dalla vittoria casalinga contro il Vasco.

Cruzeiro-Vitoria 1 (ore 00.45)

Incontro valevole per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. Il Cruzeiro proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del San Paolo e in classifica ha 49 punti. Tredici lunghezze in meno per il Vitoria, penultimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atletico Parana.

Flamingo-Gremio 1 (ore 00.45)

Gara valida per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. Il Flamingo proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Recife e in classifica è secondo con 66 punti, a -5 dalla capolista Palmeiras. Quattro lunghezze in meno per il Gremio, reduce dalla vittoria casalinga contro la Chapecoense.

Palmeiras-America Mineiro 1 (ore 00.45)



Incontro valevole per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. Il Palmeiras proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Recife e in classifica è secondo con 66 punti, a -5 dalla capolista Palmeiras. Quattro lunghezze in meno per il Gremio, reduce dalla vittoria casalinga contro la Chapecoense.

Palmeiras-America Mineiro 1 (ore 00.45)

Match valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. Il Palmeiras proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Parana ed è la capolista con 71 punti, a +5 dal Flamengo. Trentaquattro lunghezze in meno per l’America Mineiro, reduce dalla vittoria casalinga contro il Santos.

Eskilstuna-Brommapojkarna under 2,5 (ore 19)

Spareggio di Allsvenskan. I padroni di casa, terzi nel campionato cadetto, puntano alla promozione; gli ospiti, terzultimi nella massima categoria, mirano a non retrocedere.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 novembre 2018

Atletico Parana-Corinthians 1 (1,52)

Cruzeiro-Vitoria 1 (1,75)

Flamingo-Gremio 1 (2,10)

Palmeiras-America Mineiro 1 (1,22)

Eskilstuna-Brommapojkarna under 2,5 (1,68)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 115 euro