Ramiro Zago debutta nel TCR World Tour con punti mondiali e una Top10

Esordio brillante per Ramiro Zago nel TCR World Tour a Misano: doppia zona punti e Top10 in Gara 2. MM Motorsport balza al sesto posto nella classifica Team

Un debutto così, nel mondiale turismo, non è affatto scontato. E invece Ramiro Zago ha saputo trasformare il round inaugurale del TCR World Tour a Misano in un weekend da incorniciare: due gare concluse in zona punti e una splendida Top10 in Gara 2, risultati che proiettano MM Motorsport al sesto posto nella classifica Team del campionato.

Per il giovane argentino, alla sua seconda gara assoluta nel mondo TCR e alla prima esperienza nel contesto iridato, è stato un fine settimana in costante crescita. Sessione dopo sessione, Zago ha migliorato i propri riferimenti cronometrici, trovando sempre più confidenza con la Honda Civic FL5 TCR preparata dalla squadra bergamasca. La settima fila ottenuta in qualifica, con un distacco contenuto rispetto ai big della categoria, aveva già mostrato segnali incoraggianti.

In gara, Zago ha confermato tutto il suo potenziale: in Gara 1 ha costruito una rimonta solida fino alla Top12, mentre in Gara 2 ha compiuto un ulteriore salto di qualità, chiudendo nella Top10 e conquistando punti pesanti per sé e per il team. Un risultato di assoluto prestigio per un pilota al debutto nel mondiale.

“È stata un’esperienza incredibile e completamente nuova per me”, ha dichiarato Zago. “Abbiamo lavorato durissimo con tutta la squadra, crescendo sessione dopo sessione. Chiudere entrambe le gare in zona punti e finire nella Top10 alla mia seconda gara con una vettura turismo è qualcosa di speciale. Abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui e questo risultato mi rende davvero felice. Ringrazio Emanuele, MM Motorsport, gli sponsor e il mondo TCR per aver creduto in me. Ora vogliamo continuare a imparare e fare ancora meglio”.

Soddisfazione anche da parte del team principal Emanuele Alborghetti, che guida la squadra insieme a Gianna Aiello e Martina Alborghetti: “Ramiro ha disputato un weekend di altissimo livello considerando la sua esperienza praticamente nulla nel TCR. Entrare direttamente nel mondiale e crescere così tanto non era scontato. Ci ha colpito la sua capacità di adattarsi al livello della competizione, restando lucido e competitivo in mezzo ai migliori piloti del mondo. La Top10 e i punti mondiali sono un risultato importante sia per lui sia per il team, e confermano che stiamo lavorando nella direzione giusta anche grazie al supporto di un coach come Néstor Girolami”.

Il weekend di Misano conferma la competitività delle Honda TCR targate MM Motorsport e il potenziale di Ramiro Zago, che ora tornerà a concentrarsi sul TCR Italy, il suo programma principale per la stagione. Un debutto mondiale che lascia intravedere prospettive molto interessanti per il prosieguo dell’anno.