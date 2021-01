Supercoppa di Spagna, Real Madrid – Athletic Bilbao: diretta live e risultato

La partita Real Madrid – Athletic Bilbao di Giovedì 14 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Supercoppa

MALAGA – Giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21:00, il Real Madrid ospiterà l’Athletic Bilbao per la Supercoppa di Spagna. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Real Madrid ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 . I bookmakers danno per vincente il Real Madrid e quotando la vittoria a 1.66. Il Real Madrid, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 2 pareggiate e 0 perse; ha siglato 8 gol e subito 2. Il bilancio della Athletic Bilbao é invece di 2 vinte, 1 pareggiata e 2 perse nelle ultime 5; 6 reti realizzate e 5 prese. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Supercoppa attualmente sono in testa Liverpool e Manchester United con 33 punti, seguiti dal Leicester con 32.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Athletic Bilbao

Zidane potrebbe far scendere in campo il Real Madrid col modulo 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Carvajal e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Varane e Sergio Ramos. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Valverde e Kroos mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Rodrygo, Benzema e Lucas. Per l’Athletic Bilbao probabile modulo 4-2-3-1 con Simon in porta e difesa composta dalla coppia centrale Alvarez-Martinez e a i lati da Capa e Turi. In mezzo al campo Dani Garcia e Lopez. Sulla trequarti Berenguer, Raul Garcia, e Muniain, di supporto all’unica punta Williams.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Lucas. Allenatore: Zidane.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Capa, Alvarez, Martinez, Yuri; Dani Garcia, Lopez; Berenguer, Raul Garcia, Muniain; Williams. Allenatore: Garitano

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Real Madrid – Athletic Bilbao, sarà trasmessa in esclusiva su NOVE TV.