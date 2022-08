Real Madrid – Betis: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Real Madrid – Betis di sabato 3 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 4a giornata de La Liga

MADRID – Sabato 3 settembre 2022, alle ore 16:15, andrà in scena il match Real Madrid – Betis, partita valida per la 4a giornata de La Liga 2022/2023. Entrambe le squadre guidano la classifica a punteggio pieno con nove punti raccolti nelle prime tre sfide di questo campionato. I padroni di casa arrivano all’incontro dopo aver avuto la meglio sull’Espanyol in trasferta per tre reti a una grazie alla doppietta del solito Karim Benzema nel finale. Gli ospiti, invece, nonostante l’inferiorità numerica hanno trionfato in casa contro l’Osasuna per una rete a zero.

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – Pochi dubbi per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si affiderà al solito 4-3-3. In porta la certezza sarà Courtois, in difesa ballottaggio Mendy-Alaba per la fascia sinsitra, mentre al centro sono in vantaggio Militao e Rudiger. I tre di centrocampo ci saràTchouameni supportato da Modric e Kroos. Il tridente offensivo sarà formato da Vinicius, Benzema e Valverde.

QUI BETIS – I biancoverdi scenderanno invece in campo con il 4-2-3-1. Al centro della difesa non ci sarà lo squalificato Pezzella, al suo posto esordirà dal primo minuto l’ex Lazio Luiz Felipe. Davanti alla difesa andranno Rodriguez e Carvalho. Alle spalle dell’unica punta Iglesias agiranno Rodri, Fekir e Juanmi.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Betis

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric,Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Moreno, Pezzella, Gonzalez; Carvalho, Rodriguez; Rodri, Fekir, Juanmi; Borja Iglesias. Allenatore: Manuel Pellegrini

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Real Madrid – Betis, valido per la giornata 4a giornata del campionato de la Liga, sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Real Sociedad – Barcellona in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.