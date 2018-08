La cronaca e il tabellino di Real Madrid-Juventus 3-1 il risultato finale, successo in rimonta per la compagine castigliana.

WASHINGTON – Nel match valido per l’International Champions Cup il Real Madrid batte al Juventus 3-1. Successo in rimonta per la compagine spagnola visto che a passare in vantaggio sono proprio i bianconeri che, in avvio, trovano il gol grazie all’autorete di Carvajal. La prima frazione si chiude in parità grazie al pareggio di Bale e nella ripresa, grazie alla doppietta di Asensio, il Real Madrid porta a casa il successo contro la squadra di Allegri.

Real Madrid-Juventus 3-1, il tabellino: doppietta di Asensio

RETI: Carvajal (aut) 12′ pt, Bale 39′ pt, Asensio 2′ e 11′ st

REAL MADRID: Navas (19′ st Lunin); Carvajal (1’st Odriozola), Nacho, Sanchez (32′ st Leon), Reguilon; Kroos (1′ st Llorente), Valverde (32′ st Odegaard); Bale (1′ st Vinicius) , Isco (1′ st Vasquez), Ceballos (19′ st Mayoral); Benzema (1′ st Asensio). A disposizione: Casilla, Zidane, Vallejo, Ramos, Theo, Quezada, Lopez, De La Fuente, Seoane, Rodriguez, Feuillasier, De Tomas. Allenatore: Lopetegui

JUVENTUS: Szczesny (18′ st Perin); De Sciglio, Benatia (18′ st Rugani), Chiellini (26′ st Barzagli), Alex Sandro; Khedira (1′ st Fagioli), Pjanic (26′ st Fernandes), Marchisio; Bernardeschi, Favilli, (18′ st Pereira) Cancelo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Beruatto, Di Pardo Emre Can, Kastanos, Macek, Clemenza, Beltrame. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Sibiga

AMMONITI: 6′ pt Benatia, 33′ pt Alex Sandro, 36′ st Reguilon

Fonte foto: Twitter Juventus