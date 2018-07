Liga – Il Real Madrid prepara un’offerta da 200 milioni per Hazard

Il club spagnolo è pronto ad accontentare le richieste del Chelsea mentre il diretto interessato spinge per una cessione.

SAN PIETROBURGO – La finale Mondiale, per il terzo e quarto posto, ci ha regalato un’altra prestazione sontuosa di Eden Hazard che ha messo la firma sul 2-0 che ha permesso al Belgio di battere l’Inghilterra e prendersi la medaglia di bronzo per la prima volta nella sua storia. Tre reti, due assist e quattro volte premiato come “Man of the match” per il capitano della Nazionale belga che si avvicina a grandi passi verso il Real Madrid. Il club spagnolo è pronto a sostituire Cristiano Ronaldo con il fantasista del Chelsea: secondo il quotidiano inglese “Mirror” l’ex giocatore del Lille è il primo obiettivo dei castigliani che sarebbero pronti a mettere sul piatto 200 milioni per accontentare le richieste del Chelsea.

Il club londinese, che sarà guidato da Sarri per i prossimi due anni, è pronto ad una rivoluzione ed Hazard potrebbe essere il primo “sacrificato” come dimostrano le sue parole al termine della sfida contro l’Inghilterra: “Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Sicuramente dopo questo Mondiale. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l’ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita”.

Messaggio che lascia spazio a poche interpretazioni ed un richiamo, quello del Real Madrid, che si fa largo sempre più nella mente del numero 10 del Belgio che rilascia anche qualche dichiarazione anche su Sarri: “Sapevamo già da un po’ di tempo che sarebbe arrivato Sarri. Se è un buon allenatore? Se mi fa vincere qualche trofeo, lo è. Mertens me ne ha parlato molto bene. Dovremo lavorare molto con lui. È il modo di fare italiano, ma ci siamo già abituati con Conte”.