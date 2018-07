Juventus – Domani arriva Cristiano Ronaldo: il programma della giornata

Tra meno di ventiquattrore il fuoriclasse portoghese atterrerà nel capoluogo piemontese, alle ore 18.30 la conferenza stampa di presentazione.

TORINO – Ore frenetiche a Torino visto che tra meno di 24 ore, nel capoluogo piemontese, sbarcherà Cristiano Ronaldo per visite mediche di rito e presentazione con la Juventus. L’ex fuoriclasse del Real Madrid, autore di 451 reti in 438 partite oltre a 16 trofei con la maglia degli spagnoli, è stato ufficializzato dalla compagine bianconera martedì scorso ed è ormai pronto a cominciare la sua nuova avventura con i campioni d’Italia in carica. L’ex Manchester United atterrerà intorno alle 10 all’aeroporto di Caselle e alle 11.30 svolgerà i primi test fisici al JMedical. Il “Cristiano Ronaldo day” proseguirà nel pomeriggio con l’attaccante che alle 16 arriverà alla Continassa per visitare il nuovo e modernissimo centro sportivo bianconero che ha preso il posto di Vinovo.

La conferenza di presentazione avverrà allo Stadium alle ore 18.30 nell’elegante sala dedicata a Gianni e Umberto Agnelli. Al termine della stessa nessuna presentazione Hollywodiana per il portoghese che farà subito rientro in Grecia per ultimare le vacanze dopo il Mondiale russo concluso quattro reti all’attivo. La febbre Ronaldo sta contagiando tutti i tifosi della Juventus che, dal momento del suo annuncio, stanno prendendo d’assalto gli store ufficiali per accaparrarsi la maglia numero 7. Si stima che, in sole 72 ore, siano state vendute mezzo milione di magliette con quelle sette lettere che ormai stanno mandando in tilt un’intera città, Ronaldo. Di seguito il programma della giornata

Juventus – Lo sbarco di Cristiano Ronaldo: il programma della giornata

Ore 10: Arrivo all’aeroporto di Torino – Caselle

Ore 11.30: Primi test fisici al JMedical

Ore 16: Visita alla Continassa, nuovo quartier generale della Juventus

Ore 18.30: Conferenza stampa di presentazione

