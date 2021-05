Real Madrid – Siviglia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Real Madrid – Siviglia del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Liga

MADRID – Domenica 9 maggio alle ore 21 andrà in scena Real Madrid – Siviglia, incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Zidane che viene dalla sconfitta contro il Chelsea nella semifinale di ritorno di Champions League. In campionato, invece, le Merengues vengono dalla vittoria interna contro l’Osasuna ed in classifica occupano la seconda posizione, insieme al Barcellona, a quota 74 punti, -2 dall’Atletico Madrid. Dall’altra parte troviamo la squadra di Lopetegui che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao ed in classifica occupa il quarto posto con 70 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Odriozola e Nacho sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Militao e Sergio Ramos. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Asensio, Benzema e Vinicius.

QUI SIVIGLIA – Lopetegui dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Bono tra i pali, reparto difensivo composto da Jesus Navas e Acuna sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Koundé e Diego Carlos. A centrocampo Fernando in cabina di regia con Rakitic e Gomez mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Suso, En-Nesyri e Ocampos.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Siviglia

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Zidane

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Gomez; Suso, En-Nesyri, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

STADIO: Alfredo Di Stefano

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Siviglia, valevole per la trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.